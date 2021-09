Após piora de saúde, Pelé retorna para a UTI

Pelé teve uma piora no quadro de saúde nas últimas horas desta sexta feira, 17, e voltou para a UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação inicial foi dada pela TV Record.

Internado desde o dia 31, o eterno camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira havia deixado a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na última terça, 14, após se recuperar da retirada do tumor no cólon.

Após a alta médica, Pelé havia se manifestado pelo seu Instagram a sua alegria pela recuperação.

“Meus amigos, esse é um recado para cada um de vocês. Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve”, escreveu no post em sua rede social.

Os problemas de saúde de Pelé começaram a aparecer na mídia depois de ter vazado um suposto desmaio do ex-jogador, que o levou a internação em UTI. Pelo Twitter, a assessoria desmentiu que o craque tenha desmaiado.

“Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, escreveu a assessoria pela rede social

