Pelé desmente desmaio e internação e diz: "Estou muito bem de saúde"

O faro de gol do experiente atacante Wellington Paulista foi mais uma vez decisivo e garantiu nova vitória do Fortaleza sobre o CRB-AL, desta vez por 1 a 0, nesta quarta-feira, 4, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, carimbando vaga para a próxima fase do torneio.

O único tento do confronto foi marcado pelo camisa 9 do Tricolor nos acréscimos do primeiro tempo - o centroavante se isolou na artilharia do elenco na atual edição da competição, com quatro gols. O time de Juan Pablo Vojvoda já havia vencido a partida de ida por 2 a 1 e confirmou presença na etapa seguinte.

Classificado para as quartas de final do mata-mata nacional, o Leão embolsa premiação de R$ 3,45 milhões e iguala a melhor campanha do clube na história do certame. O adversário da próxima fase será conhecido em sorteio na próxima sexta-feira, 6, às 15 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A equipe do Pici voltará a campo diante do líder Palmeiras-SP no próximo sábado, 7, às 21 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 15ª rodada da Série A.

O jogo

Para o confronto em Maceió, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu mudanças na formação: optou por Marcelo Boeck no gol, escalou Jackson no posto de Marcelo Benevenuto e deu vez a Ronald e Wellington Paulista nas vagas de Matheus Vargas e Robson. Allan Aal, por sua vez, trocou Erik pelo velocista Jajá no ataque do CRB-AL.

O cenário do primeiro tempo no Rei Pelé se assemelhou à etapa inicial na Arena Castelão, mas com placar diferente: o Galo conseguiu assustar, mas o Tricolor dominou as ações e conseguiu sair na frente. Logos nos primeiros cinco minutos, Ronald e Éderson arriscaram chutes da entrada da área para defesa de Diogo Silva.

O duelo se equilibrou no decorrer dos 45 minutos iniciais, mas ficou movimentado na reta final. Aos 24, Lucas Crispim cobrou falta cruzada, o arqueiro alagoano cortou mal, e Tinga ficou com a sobra na área para cabecear por cima da meta. Aos 36, Yago Pikachu experimentou finalização de primeira da entrada da área por cima do gol, sem perigo.

O CRB-AL chegou duas vezes em sequência com perigo em jogadas de Jajá: aos 38, o camisa 7 fez jogada individual e tocou para Bressan, que dominou na entrada da área e bateu cruzado, rasteiro, à direita de Marcelo Boeck; no minuto seguinte, Jajá invadiu a área pela esquerda, cruzou rasteiro, e Nicolas Careca finalizou na pequena área, mas o arqueiro do Leão sai do gol para abafar e fazer a defesa.

O Tricolor respondeu aos 41 minutos, quando Tinga ficou com rebote na entrada da área, passou entre dois marcadores e chutou colocado à direita de Diogo Silva. O gol visitante saiu nos acréscimos: aos 47, David achou Yago Pikachu na ponta direita, o camisa 22 cruzou rasteiro, e Wellington Paulista emendou chute colocado de primeira no canto esquerdo da meta para balançar as redes.

Com a vantagem no placar, o Fortaleza conseguiu se manter superior no segundo tempo, com maior presença ofensiva e poucos espaços concedidos aos donos da casa. Aos nove minutos, Yago Pikachu recebeu lançamento na ponta direita da área, cruzou, e Wellington Paulista chutou de primeira para defesa de Diogo Silva.

Aos 16, o camisa 9 apareceu novamente na área, desta vez em cabeceio, para nova defesa do camisa 12 do Galo. Três minutos depois, Lucas Crispim cobrou escanteio da direita, Titi subiu livre e cabeceou para nova intervenção do arqueiro alvirrubro.

Allan Aal fez trocas para tentar dar mais ofensividade ao CRB-AL, mas os donos da casa não conseguiram balançar as redes. Vojvoda, por sua vez, mexeu na equipe para poupar algumas peças - não deu vez aos recém-regularizados Edinho e Ángelo Henríquez.

O último lance de perigo do duelo foi aos 46, quando Matheus Vargas puxou contra-ataque, tocou para Yago Pikachu, que tocou rasteiro, Robson finalizou diante do zagueiro, sem goleiro, e não conseguiu fazer o segundo gol. Os donos da casa ainda assustaram no último minuto, em cabeçada de Tinga contra a própria meta, mas o Fortaleza assegurou o triunfo por 1 a 0 e garantiu a classificação.

