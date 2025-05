Mundial de Clubes: quem ja ganhou? Veja lista com todos os campeões

Com a edição de 2025 prestes a marcar uma nova era para o Mundial de Clubes da Fifa, cresce o interesse do público em entender como essa competição evoluiu ao longo dos anos.

Confira abaixo o histórico completo dos campeões do Mundial de Clubes — incluindo todas as versões reconhecidas pela Fifa — e entenda como o torneio chegou ao formato atual, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos .

Linha do tempo de todas as edições do Mundial de Clubes



1960–2004 – Copa Intercontinental (Uefa x Conmebol);

– Copa Intercontinental (Uefa x Conmebol); 2000 – Primeira edição do Mundial Fifa com clubes de todos os continentes;

– Primeira edição do Mundial Fifa com clubes de todos os continentes; 2005–2023 – Mundial da Fifa com sete clubes, em sede única;

– Mundial da Fifa com sete clubes, em sede única; 2024 – Retorno da Copa Intercontinental em formato inédito;

– Retorno da Copa Intercontinental em formato inédito; 2025 – Estreia do novo Mundial com 32 clubes em formato de Copa do Mundo.

Mundial de Clubes: ranking dos maiores campeões mundiais (Intercontinental + Fifa)

Real Madrid : 9 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024)



: 9 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024) Milan : 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007)



: 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007) Bayern de Munique : 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020)



: 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020) Barcelona : 3 títulos (2009, 2011 e 2015)



: 3 títulos (2009, 2011 e 2015) Boca Juniors : 3 títulos (1977, 2000 e 2003)



: 3 títulos (1977, 2000 e 2003) Inter de Milão : 3 títulos (1964, 1965 e 2010



: 3 títulos (1964, 1965 e 2010 Peñarol : 3 títulos (1961, 1966 e 1982)



: 3 títulos (1961, 1966 e 1982) São Paulo : 3 títulos (1992, 1993 e 2005)



: 3 títulos (1992, 1993 e 2005) Ajax : 2 títulos (1972 e 1995)



: 2 títulos (1972 e 1995) Corinthians : 2 títulos (2000 e 2012)



: 2 títulos (2000 e 2012) Juventus : 2 títulos (1985 e 1996)



: 2 títulos (1985 e 1996) Manchester United : 2 títulos (1999 e 2008)



: 2 títulos (1999 e 2008) Porto : 2 títulos (1987 e 2004)



: 2 títulos (1987 e 2004) Santos : 2 títulos (1962 e 1963)



: 2 títulos (1962 e 1963) Manchester City : 1 título (2023)



: 1 título (2023) Chelsea : 1 título (2021)



: 1 título (2021) Liverpool : 1 título (2019)

: 1 título (2019) Internacional : 1 título (2006)

: 1 título (2006) Vélez Sarsfield : 1 título (1994)

: 1 título (1994) Borussia Dortmund : 1 título (1997)

: 1 título (1997) Estrela Vermelha : 1 título (1991)

: 1 título (1991) River Plate : 1 título (1986)

: 1 título (1986) Grêmio : 1 título (1983)

: 1 título (1983) Flamengo : 1 título (1981)

: 1 título (1981) Olimpia : 1 título (1979)

: 1 título (1979) Atlético de Madrid : 1 título (1974)

: 1 título (1974) Feyenoord : 1 título (1970)



: 1 título (1970) Estudiantes : 1 título (1968)



: 1 título (1968) Racing: 1 título (1967)



Mundial de Clubes: novo formato nos EUA



A edição de 2025 será a primeira no formato ampliado, com 32 clubes, grupos, oitavas, quartas, semifinal e final, disputados ao longo de um mês. A grande estreia será entre Inter Miami x Al Ahly, no dia 14 de junho, em Miami, com Lionel Messi em campo.

Entre os favoritos ao título estão Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Palmeiras, Flamengo, River Plate, Bayern de Munique e Inter de Milão. A expectativa é que o novo modelo eleve o torneio a outro patamar de relevância esportiva e comercial — e se firme como o principal evento global de clubes.