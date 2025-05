Globo define 25 partidas para transmitir no Mundial de Clubes

Com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, competição inicia no próximo mês e terá cobertura da emissora

O Mundial de Clubes que começa no próximo mês e vai contar com quatro clubes brasileiros terá transmissão de 25 partidas pela Globo. De acordo com o Estadão, a emissora definiu quais partidas vai transmitir na TV aberta.

Com Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, a Globo, portanto, vai priorizar os confrontos com clubes nacionais e clássicos internacionais. A competição, portanto, acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.