Cristiano Ronaldo negocia para disputar o Mundial de Clubes

Com contrato perto do fim no Al-Nassr, craque português avalia propostas e pode atuar por equipe mexicana durante o torneio, segundo portal

Cristiano Ronaldo pode estar perto de definir seu futuro e deve disputar o Mundial de Clubes da Fifa. De acordo com informações do ‘UOL’, CR7 está negociando com clubes mexicanos, com a ideia de uma passagem rápida somente durante o torneio, com retorno à Arábia Saudita logo após a competição. Além disso, a imprensa espanhola já havia citado o interesse do Monterrey, do México, em contar com o astro português.

LEIA MAIS: Diretor afirma que Al-Nassr não desistiu de renovação com Cristiano Ronaldo