Milan x Rennes: onde assistir ao jogo ao vivo - Europa League

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Milan e Rennes se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), na segunda fase da Liga Europa 2023/24. A partida será disputada no San Siro, em Milão, Itália às 17h (horário de Brasília).

Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. O Milan vem para o torneio após ficar na terceira colocação no seu grupo da Liga dos Campeões. Já o Rennes, O Rennes foi o segundo colocado do Grupo F da Liga Europa, o Villareal foi o líder.



Milan x Rennes ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

ESPN : TV fechada

: TV fechada Star +: Streaming

Horário: quando será Milan x Rennes



Hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), às 17h (horário de Brasília)

Onde será Milan x Rennes



San Siro, em Milão, Itália

