"Patriota do Caminhão" fala pela 1ª vez após viralizar: "Fui muito exposto"

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ele reclamou da exposição do caso nas redes sociais

O apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) filmado enquanto estava pendurado no para-choque de um caminhão em movimento falou pela primeira vez sobre o caso nessa sexta-feira, 4. Júnior Cesar Peixoto, que mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, reclamou da exposição de sua imagem nas redes sociais.

"Eu não queria conversar porque já fui muito exposto", disse ele em breve entrevista ao G1 Caruaru. O motorista do caminhão ainda não foi localizado. O caso aconteceu naa quinta-feira, 3, na BR-232, onde bolsonaristas faziam um bloqueio ilegal em protesto contra o resultado das eleições presidenciais.

Irritado com a obstrução da estrada, um caminhoneiro avançou sobre a barricada que havia sido montada e conseguiu furar o bloqueio. Foi nesse momento, segundo testemunhas, que Júnior Cesar se pendurou no caminhão e ficou agarrado no para-brisa do veículo na tentativa de impedir que o motorista seguisse viagem.

Em um dos vídeos que viralizaram na internet, o motorista afirma que pediu ao apoiador do presidente que descesse do caminhão, mas este teria se recusado a atender o pedido. "O cara subiu aí e disse que não ia descer. Parei para ele descer e ele disse que não vai descer", disse o caminhoneiro enquanto dirigia e filmava o acontecimento ao mesmo tempo –o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pessoas que passavam pela rodovia também registraram o episódio de outros ângulos. Nas imagens, é possível ver o homem de braços abertos com os pés apoiados no para-choque e de rosto colado no para-brisa do caminhão enquanto o veículo trafegava em alta velocidade.

Depois de algum tempo, o bolsonarista foi demovido pelo motorista a deixar o caminhão. "Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, eu estou trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos, não quero problema, certo?", disse o motorista em uma das gravações.

Apesar do risco iminente de que algo pior pudesse ter acontecido, o episódio gerou uma enxurrada de memes nas redes sociais. Internautas produziram montagens com imagens do manifestante chegando a várias cidades do País e até em outros Países.

Veja memes do "Patriota do Caminhão"

