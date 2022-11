Exército ganha milhões de seguidores após fake news bolsonarista sobre intervenção

O Exército Brasileiro (EB) ganhou cerca de 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais após uma fake news compartilhada por bolsonaristas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viralizaram a informação falsa de que haveria intervenção das Forças Armadas no resultado das eleições de 2022 caso o perfil oficial do Instagram alcançasse 20 milhões.



As informações são do portal UOL. Conforme a reportagem, a plataforma saiu de 2,1 milhões de fãs para 7,6 milhões até a publicação desta matéria na sexta-feira, 4.

Desde o resultado das eleições no último domingo, 30, que consagraram o petista presidente eleito com aproximadamente 60 milhões de votos, apoiadores de Bolsonaro têm promovido atos golpistas em várias cidades do País. Os grupos têm realizado bloqueios de rodovias, além de defender intervenção militar e fechamento do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos comentários da página oficial do Exército, bolsonaristas pedem para os militares "salvá-los" realizando uma intervenção. Apesar do apelo de apoiadores do chefe do Executivo, as Forças Armadas não têm competência constitucional para realizar uma ação dessa magnitude.



