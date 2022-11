Barroso é escoltado após ser hostilizado por bolsonaristas em Santa Catarina

Ministro jantava com amigos em um restaurante quando foi identificado por um grupo de bolsonaristas que participavam dos bloqueios em rodovias

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), jantava com amigos em um restaurante em Porto Belo, Santa Catarina, quando foi reconhecido por bolsonaristas e começou a ser alvo de ataques verbais dos manifestantes que participavam dos bloqueios antidemocráticos de estradas e rodovias.

O episódio ocorreu nesta quinta-feira, 3, e o ministro decidiu sair do local assim que começaram os xingamentos. Para tanto, foi necessário acionar forças de segurança para escoltar Barroso e acalmar o grupo.

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, jantava com amigos em um restaurante em Porto Belo, Santa Catarina, quando foi reconhecido por bolsonaristas e começou a ser alvo de ataques verbais dos manifestantes que participavam dos bloqueios antidemocráticos de estradas e rodovias. pic.twitter.com/jx8xZ1k655

Conforme nota divulgada pelo Supremo, a situação ameaçou “fugir ao controle e tornar-se violenta”. Os seguranças do ministro ainda cogitaram chamar a Polícia Militar, no entanto, Barroso optou por sair do ambiente a fim de evitar incômodos aos vizinhos.

“O ministro sequer chegou a ver os manifestantes e não houve proximidade física ou agressão. Tampouco houve qualquer registro de dano patrimonial nos locais, que seja de conhecimento do ministro”, diz o comunicado.

No entanto, alguns manifestantes começaram a chamar outras pessoas para se concentrarem ao redor da casa onde o ministro estava hospedado.

Segundo a nota, a ação acabou “fazendo ruído perturbador para toda a vizinhança e paralisando a circulação nas ruas adjacentes”.

Ainda na nota, a equipe do ministro ressaltou a legitimidade de manifestações pacíficas, mas destacou também a importância do respeito ao resultado das urnas.

“O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredir”, finaliza.



