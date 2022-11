Vídeo de homem que ficou pendurado em caminhão rende "avalanche" de memes

O episódio aconteceu durante as manifestações antidemocráticas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Circula nas redes sociais um vídeo em que um bolsonarista aparece pendurado no para-brisa de um caminhão em movimento. O episódio, que aconteceu durante as manifestações antidemocráticas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, viralizou nas redes sociais e alimentou a criação de memes.

No vídeo, é possível ver o bolsonarista agarrado à parte dianteira do caminhão, enquanto o motorista percorre a estrada em local afastado da área onde os atos antidemocráticos foram registrados. Ainda não há informações sobre a identificação e nem o ponto em que o apoiador do presidente foi deixado.

Abrindo pra posteridade um fio com memes do patriota no caminhão, fiquem à vontade para contribuir pic.twitter.com/lwqm6yz464

Insisto que esse é o melhor vídeo desse fiasco: pic.twitter.com/fZsSHGNgBB — Zatt Lula da Silva (@ZattMurdock) November 3, 2022

@GugaNoblat

Atualização sobre o Bolsonarista preso no para-brisa de um caminhão segue a imagem pic.twitter.com/bqTjJWdWf8 — Paulo Andrade (@P4ul04ndr4d3) November 3, 2022

Juro que quero parar de twittar esse vídeo, mas vcs não deixam. Agora por todos os ângulos e com narração do Galvão Bueno. pic.twitter.com/tzAXx3EczX — GugaNoblat (@GugaNoblat) November 3, 2022

Eu fiz um negócio... pic.twitter.com/Ez7HZK7GQq — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) November 3, 2022

Update mais PATRIOTA do Eurotruck!



GRANDE DIA!!! pic.twitter.com/POepM0lY8y — Israel Motta aka (@dodohria) November 3, 2022

Eu não poderia ficar de fora.



Sejam felizes rsrs pic.twitter.com/kSDO1gUwrv — Cleber Lourenço (@ocolunista_) November 4, 2022

