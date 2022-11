Namorado do governador reeleito Eduardo Leite, recebeu o título de "primeiro-cavalheiro" por internautas

O médico Thalis Bolzan vem recebendo vários cumprimentos em suas redes sociais desde a vitória do governador Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul

Thalis Bolzan, médico e namorado do governador reeleito do governo do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite (PSDB), recebeu o título de "primeiro-cavalheiro" por usuários em suas redes sociais. O endocrinologista pediátrico vem recebendo várias mensagens de felicitação, desde a vitória do governador nas eleições de 2022.

“Parabéns ao nosso Primeiro-cavalheiro”, escreveram vários seguidores em uma publicação de Thalis Bolzan com o governador Eduardo Leite. "Deus abençoe o amor de vcs, primeiro cavalheiro do RS", escreveu um usuário. Já uma outra seguidora disse: “primeiro-cavalheiro! Por favor, esteja na posse! É representatividade".

Thalis Bolzan tem 30 anos e tem especialização em endocrinologia pediátrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), onde também faz mestrado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eduardo Leite comentou sobre sua homossexualidade no programa "Conversa com Bial" exibida em julho de 2021. “Nesse Brasil, com pouca integridade neste momento, a gente precisa debater o que se é. Para que fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay. Sou um governador gay, não sou um gay governador", declarou Leite.



Sobre o assunto PGR quer ouvir Carla Zambelli antes abrir inquérito sobre perseguição com arma

PRF tem 48h para relatar efetivo mobilizado contra bloqueios e no dia da eleição

MPMG denuncia quatro por ataque com drone a apoiadores de Lula

De 107 bairros em Fortaleza, Bolsonaro venceu em 5 no 2º turno, incluindo Aldeota e Meireles

Equipe de transição começa a trabalhar no CCBB na semana que vem

Tags