Moraes: Aqueles que praticam atos antidemocráticos serão tratados como criminosos

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, condenou os atos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no último domingo, que contestam o resultado das eleições. "Não há como se contestar o resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, antidemocráticos e criminosos, que serão combatidos e terão as responsabilidades apuradas", afirmou o ministro ao final da sessão plenária realizada hoje.

Moraes reforçou que o vencedor será diplomado até 19 de dezembro e tomará posse em 1º de janeiro: "Isso é democracia, alternância de poder e estado republicano".

Ele citou a "participação massiva do eleitorado brasileiro" que, pela primeira vez, teve menor abstenção no segundo turno do que no primeiro. Os percentuais deste ano foram de 20,95% no primeiro turno e 20,56% no segundo.

Para Moraes, os números demonstraram "total confiança" nas urnas eletrônicas. "A democracia venceu novamente no Brasil", afirmou. O ministro destacou ainda que a "maioria massacrante" do eleitorado é "democrata, acredita na democracia, no estado de direito, e aceitaram o resultado das eleições".

