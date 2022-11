Bolsonaristas cantam Hino Nacional para pneu no Paraná

As imagens mostram o momento em que os manifestantes fecham a rodovia, colocam o pneu no centro da pista e cantam o hino nacional

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecem em vídeo que circula nas redes sociais desde a quarta-feira, 2, cantando o Hino Nacional para um pneu. Segundo internautas, o registro aconteceu em Irati, no Paraná, onde os bolsonaristas faziam bloqueio parcial da BR 277.



As imagens mostram o momento em que os manifestantes fecham a rodovia e, com o pneu no centro da pista, cantam o Hino Nacional. Alguns apoiadores usaram capa de chuva e casacos fechados para aguentar o tempo frio no município. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INM), há um alerta de onda de frio na região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o único ponto parado no Estado é por conta de uma retenção preventiva na BR-376, em Tijucas do Sul. A retenção seria para evitar acidentes na serra.

Outros bloqueios são feitos pelos Brasil por apoiadores de Bolsonaro que não aceitam o resultado das eleições do domingo, 30. Várias vias foram bloqueadas nos últimos dias por bolsonaristas para questionar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou multa de até R$ 100 mil para quem obstruir as BRs e autorizou o uso da Polícia Militar para liberar os locais.

