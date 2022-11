Bolsonaristas comemoram prisão de Alexandre de Moraes, mas informação era falsa

Manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram nesta terça-feira, 1º, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para pedir "intervenção federal". Durante um dos momentos, os apoiadores do presidente da República comemoraram uma informação falsa afirmando que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, havia sido preso.

A celebração efusiva contou com choros, agradecimentos a Deus e gritos. "Graças a Deus, senhor. O Brasil é nosso, não é deles", comemorou uma manifestante ajoelhada, com olhos fechados e mãos erguidas. Em seguida, surge a fala de um homem que indaga: "Foi mesmo (preso) ou é fake news?". A mensagem havia sido compartilhada em aplicativos de conversa.

RS agora: vídeo mostra momento em que manifestantes comemoram, no Centro de Porto Alegre, a prisão de Alexandre de Moraes. Acontece que o ministro não foi preso. A "informação" chegou no zap!



O @cid_martins flagrou: pic.twitter.com/NObamZhw5K Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 1, 2022

Ao perceberem que a informação era falsa, os bolsonaristas vestidos com a camisa da Seleção Brasileira tornaram a cantar o hino nacional. Palavras de ordem contra o STF e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram constantes no evento localizado próximo ao Comando Militar do Sul (CMS).

Segundo informações do jornal Correio do Povo, poucos prestaram atenção ao pronunciamento do presidente Bolsonaro, ocorrido nesta terça, 1º, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Alguns, inclusive, entenderam as falas do ex-militar como um "código para chamar a população às ruas".

Sobre o assunto Em nota, STF diz ser 'importante' Bolsonaro reconhecer resultado da eleição

Twitter e Instagram derrubam contas de André Valadão e Carla Zambelli

Lula pede a Haddad indicação de nomes da Educação para equipe de transição

"Vão sentir saudades da gente", diz Bolsonaro antes de iniciar pronunciamento

Tags