Apoiadores de Bolsonaro reproduzem saudação nazista em Santa Catarina

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro bloquearam a BR-163 na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e aparecem em vídeos fazendo uma saudação nazista. O gesto aconteceu nesta quarta-feira, 2, em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército Brasileiro no local.

Desde o resultado da eleição no domingo, 30, os apoiadores de Bolsonaro tem interditado estradas pelo Brasil. Nesta quarta-feira, 2, várias cidades registraram atos de bolsonaristas que pedem intervenção e questionam o resultado das urnas.

Veja vídeo

Apoiadores do presidente Bolsonaro aparecem em vídeo fazendo saudação nazista enquanto cantam o Hino Nacional.



Registro aconteceu em Santa Catarina e o Ministério Público já trabalha para identificar as pessoas envolvidas



pic.twitter.com/Mkbp6V3KOy November 2, 2022





Por meio de nota, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), disse estar trabalhando para identificar as pessoas envolvidas. Por lei, é proibido fazer apologia ao nazismo.

"Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos", esclarece a Coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.

O caso também já está sendo acompanhado pelo Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância (Necrim). Ministério Público também colocou estruturas do órgão para auxiliar na investigação dos responsáveis pelo bloqueio de rodovias em solo catarinense. A oferta foi feita na manhã da última terça-feira (1º/11), na primeira reunião do Gabinete de Crise instituído pelo Governo do Estado.



