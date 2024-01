Sinastria amorosa: o que é o estudo que Fernanda Souza fez com a namorada

A atriz Fernanda Souza revelou que fez sinastria amorosa com a namorada, Eduarda Porto Crédito: Reprodução: Instagram

A atriz Fernanda Souza revelou que fez sinastria amorosa com a namorada, Eduarda Porto. Juntas há quase dois anos, o casal mantém uma relação discreta e recebe a influência astral para melhorar a conexão e compatibilidade entre as duas. Como é composto o Mapa Astral e a influência dele em sua vida; VEJA Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O que é a sinastria amorosa? A sinastria é um estudo profundo de dois mapas astrais, é como se fossem colocados um sobre o outro, indicando a dinâmica do relacionamento. Data e horário de nascimento são fatores fundamentais, pois mostram a análise do céu no momento.

A análise comparativa baseia-se também no entendimento dos ângulos que se formam entre os planetas nos dois mapas. Estas formas podem ser consideradas compatíveis quando existem similaridades entre elas ou quando são complementares. Leia mais Simpatias para o Ano Novo

Mercúrio retrógrado: como fica o Ano Novo? Sobre o assunto Simpatias para o Ano Novo

Mercúrio retrógrado: como fica o Ano Novo? O estudo acredita que os casais podem entender melhor o relacionamento, como as áreas que têm maior afinidade e combinam. A sinastria também indica a forma de se ajudar nos desafios que surgem, além da compatibilidade e atração sexual. Serve ainda para alertar sobre áreas que podem gerar mais atrito e as expectativas sobre o relacionamento. Sinastria amorosa: como influenciou no namoro de Fernanda Souza Fernanda assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022; desde então, as duas vivem reclusas e evitam expor o relacionamento. O casal se conheceu por meio do ator Bruno De Luca, que foi cupido da relação. Em participação no podcast Entre Astros 09, Fernanda Souza afirmou que já se conectava por meio de mapa astral há muito tempo e que ama a sinastria amorosa. “Fiz a minha com a Duda. A gente escuta sempre, tem anotado os tópicos, obedece direitinho (a sinastria). Tem muita coisa que você falou sobre pontos da nossa vida que podemos unir para expandir coisas minhas ou dela, colocamos as conexões para acontecer", disse.

Play