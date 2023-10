Mapa Astral: entenda o significado de alguns aspectos importantes

Quíron

É o ponto de cura do Mapa Natal. Representa uma ferida na alma, uma doença incurável do corpo mental, astral ou físico. O que a pessoa consegue curar nos outros, dificilmente resolve em si. Mas, à medida que ajuda o próximo, pode ajudar a si.

Meio do Céu

O Meio do Céu, ou casa 10, é o ponto mais alto do mapa. É a evolução da pessoa. É onde estão localizadas as metas de vida, objetivos, desejos e inclinações de carreira. Diz muito sobre a relação com o pai, sobre as capacidades e qualidades profissionais, sobre como queremos ser reconhecidos socialmente e sobre a nossa imagem pública.

O signo do Meio do Céu determina a maneira com a qual a pessoa vai ascender profissionalmente, com a ajuda das características daquele signo. Por exemplo, quem tem Meio do Céu em Gêmeos, precisa sempre trabalhar a comunicação e a interação com as pessoas em qualquer atividade que exerça. Um médico com Meio do Céu em Gêmeos pode ser um bom palestrante, por exemplo.

Significado dos planetas

Sol

O Sol é a individualidade, a essência, o gerador das vontades e anseios mais profundos do ser. É o brilho pessoal, a maneira que viemos contribuir para o mundo, nosso modo de autoafirmação e como Deus nos enxerga.

Lua

A Lua representa nossa energia emocional voltada à adaptabilidade para receber os raios solares. É a coagulação das vontades do Sol. Representa nosso passado e nossa mãe, pois é um planeta kármico. Também simboliza as reações da nossa personalidade.