Veja como é composto o Mapa Astral e a influência dele em sua vida

Essa ferramenta mostra a posição dos astros no momento do seu nascimento

O mapa astral é como se fosse uma radiografia do céu no momento do nosso nascimento, ou do nascimento de algum evento. Mostra a posição dos astros nesse momento e permite traçar pontos importantes da nossa vida.

“[Ele] é simbólico e, nele, o local que você nasceu representa o centro do universo. Por isso, para confeccionar um mapa astral, vários dados são necessários: dia, hora exata e local do nascimento. O mapa é a representação do céu naquele momento e a partir daquele ponto geográfico”, explica Giane Portal, especialista em astrologia.

Importância do mapa

Por meio do mapa astral, é possível identificar nossas características, pontos fortes e fracos, talentos etc. “Indicações acerca da nossa predestinação nesta vida em todos os níveis: pessoal, familiar, trabalho, saúde, das relações de forma geral; possibilitando identificar este direcionamento traçado pelo espírito anteriormente ao nascimento, para que ele possa ter, através destes desafios traçados, o movimento que deseja, que é a evolução”, analisa a astróloga védica Cristiane Mariano.