Fernanda Souza assume namoro com Eduarda Porto e Thiaguinho parabeniza a ex

A atriz Fernanda Souza assumiu, em postagem nas redes sociais, um romance com Eduarda Porto. "Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… Amor é amor," publicaram as duas, em postagem nesta sexta-feira, 22.

Eduarda Porto já foi casada com Rapha Vieira, diretor de cinema filho da atriz Maria Zilda com o diretor Roberto Talma, falecido em 2015. Ela tem vários famosos no círculo de amizade como a cantora Sandy e o marido Lucas Lima, a atriz Fernanda Rodrigues, o diretor de TV Raoni Carneiro e o apresentador Bruno de Lucca - que teria sido o cupido do novo casal.

Nos comentários, o cantor Thiaguinho, com quem Fernanda foi casada por oito anos, parabenizou a ex. "E amor é pra sentir, não pra entender. Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito. Vocês sabem o quanto! E você TEM que ser feliz… porque você é PHODA! Eternamente ao seu lado!", escreveu o pagodeiro.

Esse é o primeiro relacionamento público de Fernanda após o término do casamento com Thiaguinho, em 2019. Em fevereiro deste ano Thiaguinho já havia anunciado seu namoro com a ex-BBB Carol Peixinho. Na ocasião, Fernanda também usou as redes sociais para parabeniza-lo.