Horóscopo do dia (15/11): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 15 de novembro (15/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 15 de novembro (15/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Cheia causando mudanças no comportamento do zodíaco.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua Cheia tende a indicar flutuações financeiras que exigem postura objetiva e prática para estabilizar o orçamento. Momento em que você pode externar de forma espontânea seus sentimentos e ideias, visto que a Lua transita entre seu signo e a área comunicativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente não deixar que a instabilidade emotiva na Lua Cheia em seu signo afete seu desempenho. Situações desafiadoras que exigem capacidade de gestão se evidenciam, pois a Lua transita no segmento crise-material. Busque colocar em ordem o pensamento e definir estratégias para superá-las.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso buscar recolhimento quando a Lua Cheia estiver na área de crise. A tendência é que suas experiências interpessoais lhe levem ao autoaprimoramento, fazendo com que os interesses coletivos e os individuais não conflitem, já que a Lua transita entre o setor de amizades e seu signo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque ser diplomática na gestão de conflitos. Mais atenção às questões relacionadas ao trabalho, assim poderá identificar o que deve ser ajustado do ponto de vista dos processos e parcerias, pois a Lua transita entre o setor do trabalho e o de crise, ficando cheia ao passar pela área de amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure se mostrar disponível aos acordos, especialmente se as parcerias passarem por momentos de estresse. Empatia e solidariedade se fazem presentes nas relações humanas, sobretudo nos momentos difíceis, visto que a Lua se desloca entre o setor espiritual e o de amizades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Afloram dilemas existenciais durante este ciclo. Tente não deixar que lhe desviem das prioridades. Fase oportuniza ações que estruturem à sua vida, pois a Lua se descola no eixo patrimônio-trabalho, o que pode levar ao aprimoramento dos recursos e dos processos do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque melhorar a gestão patrimonial. Momento de aperfeiçoamento do trato humano, que pode lhe levar a se libertar de certos vínculos e a se posicionar com segurança na defesa dos interesses, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-espiritualidade, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Durante a Lua Cheia podem ocorrer estranhamentos interpessoais, mas procure encarar como oportunidade de ajuste. A imersão na vida privada fica favorecida, por isso tente aperfeiçoar a rotina, a relação com o patrimônio e com os conviventes, pois a Lua transita entre o setor do cotidiano e o íntimo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Como a Lua fica cheia no setor das rotinas e da saúde, busque não descuidar das demandas cotidianas e das medidas de combate à pandemia. Tente aproveitar os momento de descontração, pois eles favorece, o usufruto dos prazeres e o trato humano durante este momento astrológico.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É fundamental ser cuidadosa na extroversão da intimidade, devido à passagem da Lua Cheia pelo social. Tente direcionar o olhar para a vida privada, a fim de favorecer com a organização da rotina, com ações que promovam saúde e bem-estar, e com o usufruto afetivo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure ser responsável em suas escolhas, zelando pela saúde, pelas finanças e pela vida familiar, pois a Lua Cheia passa pelo setor doméstico. Seu lado sociável se desperta, dinamizando o trato interpessoal e o usufruto de situações divertidas, pois a Lua se desloca no eixo comunicação-prazeres.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente zelar pelo diálogo harmonioso para que suas iniciativas possam dar certo, especialmente com a Lua Cheia na área comunicativa. Busque adotar uma postura cautelosa com as questões práticas do dia a dia, considerando que a Lua transita entre o setor material e o doméstico.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 14 de novembro (14/11).

Tags