Quem saiu do Power Couple? Veja 7º casal eliminado da D.R. mais disputada da temporada

A sétima zona de risco, que também contava com Kadu e Cris, e Victor e Rayanne, foi a mais disputada da temporada até o momento. / Crédito: Reprodução / R7

Na noite desta quinta-feira, 19, após enfrentarem a disputa mais acirrada da temporada até o momento, Silvia e André deram adeus ao Power Couple Brasil 7. O casal recebeu somente 31,74% dos votos do público para permanecer no programa e foi eliminado na sétima DR, que também contava com os casais Cris e Kadu, além de Rayanne e Victor.

A apresentadora Rafa Brites destacou que a ordem de anúncio dos casais salvos não reflete a porcentagem de votos. Primeiro, foi revelada a permanência de Victor e Rayanne. Emocionada, a influenciadora chorou e foi consolada por Victor ao retornar à mansão, recebendo apoio de aliados e olhares frios de adversários como Dhomini, Adriana, Eike e Natália. Power Couple Brasil: como foi formada a DR A ida de Silvia e André para a DR foi resultado de uma reviravolta provocada pelas Esferas do Poder. A princípio, Dhomini e Adriana eram os mais votados pela casa, mas Eike e Natália usaram sua vantagem no jogo e transferiram todos os votos recebidos pelo casal rival para Silvia e André.

Com isso, o casal acabou ocupando a vaga na berlinda ao lado de Victor e Rayanne, que perderam R$ 1 mil após uma aposta malsucedida, e Kadu e Cris, que ficaram em último lugar na Prova dos Casais. Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo Power Couple Brasil: quem ficou com a Herança da DR Antes de deixar o reality, Silvia e André deixaram a Herança da DR para Rafael e Talira, casal que tinha sua torcida no jogo.

Na opção escolhida pelo público, os novos detentores da herança terão a chance de cancelar sua aposta após o resultado da primeira prova do novo ciclo, o que pode alterar significativamente os rumos do jogo. Power Couple Brasil: jornada do 7º casal eliminado Silvia e André enfrentaram muitos desafios durante o programa. Com dificuldades nas provas e poucas vitórias, o casal passou parte do reality dormindo no sofá da sala por falta de quarto fixo.