Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? Veja passo a passo

A lacuna dos fãs de reality pós-BBB deverá ser preenchida pelo Power Couple Brasil. Em 2025, o programa, da Record, que reúne uma disputa de casas irá para a sua sétima temporada. Sua estreia está programa para acontecer nesta terça-feira, 29 de abril, a partir das 22h30min. Confira abaixo o passo a passo de como votar na enquete do portal R7. Enquete Power Couple 2025: quem deve ganhar o reality de casais? VOTE

Ao todo 14 casais foram confirmados, totalizando assim 28 participantes. A transmissão de cada episódio irá acontecer diariamente na grade noturna da Record, com acréscimo do serviço de streaming, que irá mostrar 24 horas de tudo que acontecer na Mansão Power. A berlinda do programa é conhecida como Discussão de Relacionamento (estilizada como D.R.), com a eliminação dentro do programa indo para o casal que receber a menor quantidade de votos do público. Enquete Power Couple Brasil 2025: formação da D.R. No reality show Power Couple Brasil, a formação da berlinda, conhecida como D.R. (Discussão de Relacionamento), e o processo de eliminação seguem uma dinâmica semanal estruturada em ciclos que testam a afinidade e a estratégia dos casais participantes. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Três casais são indicados à D.R. semanalmente:



Pior desempenho na Prova dos Casais : o casal que obtiver o pior resultado nessa prova vai direto para a D.R.

: o casal que obtiver o pior resultado nessa prova vai direto para a D.R. Menor saldo financeiro : o casal que acumular o menor valor na conta conjunta, considerando os resultados das provas da semana, também é indicado.

: o casal que acumular o menor valor na conta conjunta, considerando os resultados das provas da semana, também é indicado. Votação dos casais: os casais restantes votam entre si para indicar o terceiro casal à D.R. Enquete Power Couple Brasil 2025: como votar no R7? Veja passo a passo Confira o passo à passo completo da votação após a formação da D.R. com intuito de salvar, ou eliminar, o casal de peferencia: 1. Acesse o portal oficial

Entre no site www.r7.com, página oficial do programa Power Couple Brasil. 2. Localize a votação

Na página principal, identifique o banner ou link da enquete com os casais na D.R. Normalmente, aparece com o título: “Quem você quer que fique no Power Couple?”