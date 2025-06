Enquete Uol Power Couple: qual casal menos querido? Veja votação

Saiba parciais das votações UOL e O POVO dos casais mais e menos favoritos do reality. Ainda, entenda a D.R. desta semana e como impacta o jogo

Após a quinta eliminação do reality show, o Uol divulgou os resultados parciais de sua enquete, que revela quais casais são mais rejeitados pelo público neste momento do jogo.

A disputa no Power Couple Brasil 2025 está acirrada e, além das provas e votações ao vivo, as enquetes ajudam a medir a popularidade dos participantes.

Agora, com oito duplas ainda na disputa, a votação online aponta qual par tem menores chances de conquistar o prêmio.

Enquete UOL: qual casal é o menos favorito?

De acordo com a enquete do Uol, que já recebeu mais de 24 mil votos, Adriana e Dhomini continuam como os mais apoiados pelo público, com 46,32% da preferência.

Na contramão, o casal Silvia e André aparece com apenas 0,11% dos votos, figurando como o menos querido do reality até o momento.

