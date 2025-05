Kadu Moliterno no Power Couple Brasil 2025: quem é o ator e sua dupla

Power Couple Brasil 2025: o ator Kadu Moliterno e a esposa Cristianne Rodriguez; os dois são casados desde 2016 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após três anos fora do ar, o Power Couple Brasil retornou à tela com a promessa de uma das temporadas mais intensas do reality. A estreia da sétima edição, ocorrida nesta semana, marca a entrada do ator Kadu Moliterno, de 71 anos de idade, na competição, ao lado da esposa Cristiane Moliterno. O casal se junta a outras 13 duplas em uma mansão em Itapecerica da Serra (SP), enfrentando provas que testam confiança, estratégia e sintonia no relacionamento.

Kadu Moliterno no Power Couple Brasil: 55 anos de carreira e um novo desafio Power Couple Brasil 2025: Kadu Moliterno na novela Celebridade (2003). Crédito: Reprodução/Globo Com mais de cinco décadas dedicadas à teledramaturgia, Kadu Moliterno marcou gerações ao participar de mais de 30 novelas e minisséries na TV brasileira.

Sua estreia aconteceu na Globo, em 1972, e ele se destacou em tramas como A Viagem (1975), Renascer (1993) e Celebridade (2003). Ao longo dos anos, também trabalhou no SBT e na Record, onde participou recentemente da série Reis (2022). Agora, longe dos estúdios de novela, Kadu encara um formato inédito em sua carreira. Ao lado da esposa Cristiane, ele mergulha no universo dos realities com o objetivo de se reinventar e se conectar com um novo público.

Cristiane Moliterno no Power Couple Brasil 2025: influência fitness e foco nas redes sociais Power Couple Brasil 2025: Nas redes, Cristianne Moliterno posta conteúdo focado nos treinos e vida saudável. Crédito: Reprodução/Redes Sociais Cristiane é empresária, influenciadora fitness e fisiculturista. Discreta fora do circuito televisivo, ela traz ao reality sua disciplina e rotina de treinos como trunfos nas provas que exigem resistência e foco.

Nas redes sociais, compartilha dicas de bem-estar e estilo de vida saudável, e agora aposta na exposição do programa para expandir sua audiência. Casados desde 2016, Kadu e Cristiane costumam manter uma rotina incomum: dormem em quartos separados e usam banheiros distintos, medida que, segundo o casal, é essencial para manter a harmonia conjugal. No confinamento, no entanto, precisarão dividir o mesmo espaço, o que pode gerar tensões e revelar novas dinâmicas da relação.