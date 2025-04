Gretchen e ex-BBB são confirmados no Power Couple; veja lista completa

Reality show de casais da Record, o Power Couple estreia terça-feira, 29, às 22h30min com participação de Gretchen e da viúva do Mr.Catra

Foi divulgada nessa quinta-feira, 24, pela Record a lista de participantes do reality Power Couple. O programa estreia na terça-feira, 29 e conta com a apresentação do casal Felipe Andreoli e Rafa Brites.

É primeira vez que um casal apresenta o programa, ocupando o lugar de Adriane Galisteu, que comandará "A Fazenda" no segundo semestre.