Power Couple 2025: quem saiu? Veja 6º casal eliminado e porcentagens

Com apenas 25,74% dos votos, eles deixaram o programa após disputarem a DR contra dois casais aliados: Dhomini e Adriana e Nat e Eike.

Na sexta eliminação do Power Couple Brasil aconteceu nessa quinta-feira, 12, em pleno Dia dos Namorados. Ana Paula e Antony são o sexto casal eliminado do reality.

Apesar do vínculo entre os três casais, apenas dois retornariam ao jogo. A decisão do público eliminou Ana Paula e Antony, um dos casais mais polêmicos da temporada.

A DR da semana teve um gosto amargo para os participantes do Power Couple 2025. Ana Paula e Antony enfrentaram a berlinda ao lado dos amigos Dhomini e Adriana, e Nat e Eike.

Como manda a dinâmica do programa, Ana Paula e Antony deixaram uma Herança da DR: eles escolheram Nat e Eike para definir, na próxima rodada de apostas, o valor apostado por outro casal.

O casal Power da semana é, mais uma vez, Rayanne e Victor. Eles conquistaram o melhor desempenho no ciclo e assumem pela segunda vez consecutiva o posto mais estratégico do jogo. Com o título, eles ganham privilégios como a escolha dos quartos e acesso a vídeos da família.