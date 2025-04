Power Couple Brasil 2025: tudo sobre a 7ª edição do reality de casais

Os fãs do Power Couple Brasil já começaram a contagem regressiva para a estreia do reality de casais da Record. A sétima temporada chega no dia 28 de abril, na semana seguinte ao fim do Big Brother Brasil (BBB 25).

O programa apresenta a vida de casais de celebridades em uma mansão enfrentando desafios extremos que testam se eles realmente se conhecem. Veja tudo o que se sabe até agora sobre a nova edição.