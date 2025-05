Enquete Uol Power Couple: quem deve ganhar o programa após 1º eliminação

Após a saída de Giovanna e Diego, 13 casais disputam um prêmio construído conforme o desempenho no jogo. Veja a seguir qual casal deve ser campeão

Com isso, o público começa a formar torcidas e definir quais os participantes favoritos.

A sétima temporada do reality show " Power Couple Brasil " estreou na TV Record e a primeira eliminação já trouxe muitas movimentações no reality. O casal que deixou o programa da Record na última quinta-feira, 8 de maio, foi Giovanna e Diego.

Agora são 13 casais disputando um prêmio que vai sendo construído conforme o desempenho ao longo do jogo. Veja a seguir como está a preferência do público conforme a enquete do Uol.

Enquete Uol Power Couple: veja quem pode ganhar o reality

A enquete realizada pelo Uol aponta, na manhã desta terça-feira, 13, que Emilyn e Everton são os favoritos do público. O casal também liderava a primeira enquete da temporada.

A dupla conta com 38,11% dos votos e é seguida por Francine e Júnior, com 18,44%, e por Gretchen e Esdras, com 12,6%.

Ao contrário deles, os fãs do programa aparentam não gostar do estilo de jogo de Gi Prado e Eros, que estão com somente 0,17% e ocupam a última posição. Veja o ranking completo: