Power Couple Brasil 2025: quem ganhou a Prova dos Casais e quem está na DR?

Francine e Júnior continuam dominando as provas do Power Couple Brasil 2025 . O casal venceu pela segunda vez consecutiva a Prova dos Casais, garantindo imunidade e escapando da DR que será decidida na noite desta quinta-feira, 8.

Power Couple 2025: quem está na DR desta semana?

O menos votado deixa o Power Couple nesta quinta-feira, 8; veja quem deve sair Crédito: Reprodução/R7

A DR foi composta por três casais, conforme a dinâmica tradicional do reality: o casal com pior desempenho na prova, o com menor saldo e o escolhido pela votação da casa.

Veja cada um dos casais da DR dessa quarta-feira, 7:

Com o pior tempo na prova: Cris e Kadu;

Cris e Kadu; Com o menor saldo (após imunidade de Francine e Júnior): Giovanna e Diego;

Giovanna e Diego; Escolhidos pela casa: Talira e Rafa.

Power Couple 2025: como foi a votação da casa

A votação desta semana foi aberta e movimentada, com votos bem distribuídos entre os casais. A decisão final, porém, teve um elemento-surpresa: o uso das Esferas do Poder.