Power Couple 2025: quem saiu? Veja primeiro casal eliminado

Nesta quinta-feira, a primeira dupla foi eliminada no Power Couple Brasil 7. Confira quem saiu do programa e a porcentagem da votação

A primeira eliminação do Power Couple Brasil 7 aconteceu nesta quinta-feira, 8 de maio (8/5). O casal que deixou o reality de casal da Record foi Giovanna e Diego.

A edição mostrou eles saindo com 26% e o valor foi de 26,25%. Antes, uma porcentagem de 40% também foi mostrada na tela antes do resultado oficial ser anunciado.

Os percentuais de votos dos dois casais salvos não foram exibidos ao público. No entanto, ao final da edição, Felipe e Rafa informaram que houve um pequeno erro na porcentagem exibida dos eliminados.

Giovanna e Diego foi o primeiro casal eliminado com 26,25% dos votos. A dupla se mostrou surpresa com o resultado.

A votação era para o público decidir seus favoritos e a dupla com menor quantidade de votos deixaria o programa. O casal menos votado disputou a berlinda ao lado de Ana Paula e Antony e Talira e Pessina.

Enquete Power Couple Brasil 2025: como votar no R7? Veja passo a passo

Confira o passo a passo completo da votação após a formação da D.R. com intuito de salvar, ou eliminar, o casal de preferência:

1. Acesse o portal oficial



Entre no site www.r7.com, página oficial do programa Power Couple Brasil.

2. Localize a votação



Na página principal, identifique o banner ou link da enquete com os casais na D.R. Normalmente, aparece com o título: “Quem você quer que fique no Power Couple?”