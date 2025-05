Gretchen ameaça deixar o Power Couple após DR polêmica

O clima esquentou no Power Couple Brasil 7 logo nos primeiros dias de confinamento. Gretchen, uma das participantes mais icônicas do reality, demonstrou insatisfação com a permanência do casal Talira e Rafael após a DR desta quinta-feira, 8, e cogitou seriamente deixar o programa.



Antes mesmo do resultado da votação, a cantora teve uma conversa franca com o marido, Esdras de Souza, deixando claro que sua continuidade no jogo dependia diretamente da saída do casal rival.