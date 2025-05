Enquete Uol Power Couple 2025: votação atualizada; quem será campeão?

São 14 casais disputando um prêmio que vai sendo construído conforme o desempenho dos competidores. Veja a seguir como está a preferência do público conforme a enquete do Uol.

A sétima temporada do reality show " Power Couple Brasil " estreou na TV Record e já tem casais formando alianças e até criando desafetos. Com isso, o público começa a formar torcidas e definir quais os participantes favoritos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquete Uol Power Couple: veja quem pode ganhar o reality

A enquete realizada pelo Uol aponta, na manhã desta terça-feira, 6, que Emilyn e Everton são os favoritos do público após a primeira semana do reality.

O casal conta com 35,13% dos votos e é seguido por Giovanna e Diego, com 22,77%, e por Gretchen e Esdras, com 20,01%.

Ao contrário deles, os fãs do programa aparentam não gostar do estilo de jogo de Carol e Radamés, que estão com apenas 0,29% e ocupam a última posição. Veja o ranking completo:

Emilyn e Everton - 35,13%

Giovanna e Diego - 22,77%

Gretchen e Esdras - 20,01%

Francine e Júnior - 8,3%

Bia e Gui - 4,59%

Nat e Eike - 1,86%

Rayanne e Victor - 1,68%

Silvia e André - 1,62%

Ana Paula e Antony - 1,28%

Adriana e Dhomini - 0,9%

Tali e Rafa - 0,66%

Giovanna e Eros - 0,55%

Cris e Kadu Moliterno - 0,36%

Carol e Radamés - 0,29%

Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo