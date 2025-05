Antonela x Duda: Angélica entra na polêmica envolvendo filho; entenda

Angélica se pronuncia por meio de carta aberta no Instagram sobre polêmica envolvendo Duda Guerra e Antonela Braga / Crédito: Instagram / Angélica e Benício Huck

Angélica se pronunciou na tarde desta quarta-feira, 7, após uma controvérsia nas redes sociais envolvendo a nora, Duda Guerra, o filho do meio com Luciano Huck, Benício Huck, e a influencer Antonela Braga. A apresentadora publicou um texto explicando que uma curtida sua em um comentário crítico à jovem foi um erro da equipe que gerencia suas redes sociais.

Ela também destacou os desafios enfrentados pelos adolescentes na internet e defendeu um debate sobre o impacto digital na saúde mental.

Antonela x Duda: Angélica se pronuncia após polêmica envolvendo nora

No comunicado, Angélica afirmou que a curtida em um comentário considerado ofensivo à namorada do filho foi acidental. Segundo ela, a equipe responsável pela moderação agiu para conter os ataques, mas cometeu um deslize no processo. “Infelizmente durante o processo um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso”, escreveu.

A apresentadora também comentou a dificuldade de crescer sob os olhos do público. “Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros — às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar do máximo a privacidade dos nossos filhos”, afirmou. Angélica finalizou o texto com um apelo à reflexão sobre o ambiente digital. “A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, sigo preocupada e atenta”, concluiu. Antonela x Duda: entenda a polêmica e quem é quem na briga A polêmica teve início após a influenciadora Antonela Braga afirmar ter sido excluída por outras criadoras de conteúdo durante uma viagem patrocinada por uma marca. Entre as participantes estavam Duda Guerra, Liz Macedo e Julia Pimentel.

"Tenho clareza de que, quando chego perto de alguém e ela e o grupo me olham com cara de nojo, fazem pouco caso de mim e me ignoram, estou, sim, sendo excluída", disse Antonela em vídeo. Ela também relatou um desentendimento com Duda, motivado por ciúmes. "Disse: 'Por que você está seguindo o meu namorado?'. O namorado dela é filho de pessoas conhecidas, ele é uma pessoa conhecida", contou.

Duda nega e diz que Antonela invadiu espaço privado

Duda Guerra rebateu as acusações, alegando que a crise começou quando Benício Huck mostrou um print de Antonela tentando acessar o "dix" dele — uma conta privada usada para conteúdos íntimos, comum entre jovens da geração Z e Alfa.