Gretchen briga por distribuição de comida no Power Couple

Dona do hit "Conga, conga, conga" se estressou ao apontar que marido recebe menos comida que os demais no Power Couple Brasil 7

A “treta por comida” é uma realidade que parece chegar em todos os reality shows do Brasil. Nesta quarta-feira, 30, foi a vez da cantora Gretchen iniciar uma briga envolvendo o almoço no Power Couple Brasil.

Durante a tarde, a artista reclamou que o seu marido Esdras de Souza não estava se alimentando corretamente devido aos demais participantes, que comem em excesso antes do cônjuge.

A confusão iniciou após Diego Superbi, namorado de Giovanna Menezes, pegar um pedaço de carne que estava separada para Esdras, que não come carne vermelha. A artista alegou que o participante era "sem educação".

Gretchen no Power Couple: como foi a discussão por comida?

“Qual é a minha obrigação? Cuidar de nós, mas eu já cuido da parte (da comida) dele (Esdras). É uma questão de respeito. Quando ele vem (comer) já não tem mais porque todo mundo (come) e não quer saber dele. Eu sempre cuido da carne que ele come, ele não come carne vermelha, sempre cuido se o frango está descongelado”, apontou a dona do hit “Conga, conga, conga”.