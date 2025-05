O que é um "dix"? Conheça o termo que viralizou após briga de influenciadoras

Casal Duda Guerra e Benício Huck se envolveram em confusão digital por conta de "dix" / Crédito: Reprodução/Instagram

Você sabe o que é um “dix”? O termo chamou a atenção dos usuários de redes sociais após a briga entre as influenciadoras digitais Duda Guerra, 17, e sua amiga Antonella Braga, 16, que ocorreu esta semana. A discussão virtual começou após Duda Guerra expor que a amiga pediu para acessar o “dix” do seu namorado, Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, como uma forma de flertar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Dix é uma conta privada, não uma conta normal. Ele já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix. Ele é só para melhores amigos, para postar intimidades, o que você não postaria no (perfil) normal. Eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram”, disse Duda no vídeo que começou toda a confusão. A origem do termo “dix” A utilização do termo gerou questionamentos, principalmente entre o público mais velho, sobre o que exatamente seria um “dix”. A rápida explicação de Duda é praticamente o que os jovens chegaram a um consenso na hora de definir o termo. Entre os adolescentes, principalmente a Geração Z, nascida entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2010, criar um “dix” é como criar um perfil “secreto”, muitas vezes para despistar a família e os conhecidos. Apesar disso, a origem dessa gíria adolescente é incerta. Uma das hipóteses é que “dix” vem da gíria “para dixar”, uma corruptela de “para deixar”, ou seja, postar algo sem compromisso.

Já no site Dicionário Informal, onde usuários podem cadastrar termos e gírias utilizadas na internet, há um cadastro do termo “dix” datado de 31 de dezembro de 2013, definindo-o como uma sigla e redução da frase “dividir para multiplicar”. A explicação faz sentido, apesar de estar cronologicamente errada para ser aplicada ao contexto de perfis do Instagram. Isto porque a utilização de “dix” para nomear perfis alternativos da rede surgiu apenas a partir de 2016, quando a plataforma permitiu o login em múltiplas contas no mesmo dispositivo. Isso facilitou a criação de perfis secundários, que começaram a ser feitos para compartilhar conteúdos mais íntimos e reservados que não seriam postados na conta principal do usuário. O comportamento foi nomeado de diferentes formas com o passar do tempo, com alguns termos caindo em desuso e voltando à popularidade.

Entre eles está o “daily”, um perfil alternativo focado em compartilhar conteúdos diários sobre a rotina do usuário, geralmente feminino e com foco em dicas de beleza e estudos. Os perfis de “daily” costumam ser abertos e são muito utilizados no TikTok como uma forma de ampliar o alcance dos perfis principais. Há também os termos “PVD” ou “priv”, siglas para “Privado” que designam os perfis restritos a pessoas específicas como amigos próximos do usuário. Esse tipo de perfil é caracterizado pelo compartilhamento de desabafos ou situações incomuns vividas pelos usuários, com um toque de humor. Essencialmente é um termo diferente para nomear a mesma prática de perfil “dix”. Flipside, o “dix oficial” do Instagram Em janeiro de 2024, o Instagram começou a testar uma nova ferramenta que permitia a criação de um perfil privado sem a necessidade de uma conta secundária.

Flipside foi lançado pela Meta para testes durante três meses no início de 2024 e ficou conhecido como dix oficial Crédito: Divulgação / Meta Intitulada de Flipside, “outro lado” em tradução direta, a ferramenta deixaria ao usuário possuir um perfil aberto e um perfil privado vinculados à mesma conta. A funcionalidade é parecida com a dos Melhores Amigos, que permite compartilhar conteúdos para seguidores selecionados. A diferença é que o Flipside permitiria a personalização do perfil alternativo, que poderia inclusive ganhar uma identificação diferente do perfil principal. No entanto, a função foi liberada somente para testes entre alguns usuários.