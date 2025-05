Neymar realiza 'sonho' e adquire modelo raro de Porsche; veja valores

O jogador Neymar, do Santos, realizou um "sonho" ao adquirir um modelo de Porsche avaliado em até R$ 4 milhões. O atleta tinha um desejo antigo pelo carro e realizou a compra em abril, por meio de uma concessionária em São Paulo.

O camisa 10 do Peixe utilizou o veículo para ir ao treino no clube e falou com atletas e funcionários a respeito de como queria ter o modelo. As informações são do jornalista Lucas Musetti, do site Uol.