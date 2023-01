Gretchen e Esdras celebram união em ritual indígena na Ilha do Marajó

Repórter Anuário do Ceará

A cantora Gretchen se casou pela terceira vez com o 18º marido, Esdras Souza, em um ritual de pajelança em Soure, na Ilha do Marajó, no Pará, nesta sexta-feira, 6. O ritual indígena foi realizado após autorização de entidades espirituais que guiam a pajé Roxita.

Gretchen e Esdras se casaram pela primeira vez em outubro de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Em outubro de 2022, renovaram os votos numa cerimônia à beira mar, também em Belém.

De acordo com Gretchen, o casal frequenta a pajelança há dois anos e é protegido pelos espíritos da floresta. A cerimônia foi realizada pela pajé Roxita, que começou a cuidar do casal após se conhecerem.

Gretchen e Esdras celebraram o momento em uma noite de lua cheia, o que, segundo a pajé Roxita, proporciona felicidade ao casal.

Roxita preparou o casal antes da cerimônia com banhos de limpeza e de atração. Durante o ritual foi servido vinho ungido pelas entidades e o casal foi fortificado com defumação. Segundo a tradição, o cocar deve ser usado durante a cerimônia.

“Como é lindo e emocionante. Sou descendente de índios e agora sou casada com um indígena verdadeiro marajoara”, escreveu Gretchen em seus stories no Instagram.

Ainda em sua conta no Instagram, a cantora celebra: “Agora estamos casados sob a bênção da mata, do vento, dos espíritos da floresta, do sol e Deus. Foi lindo, emocionante e muito forte e significativo”.