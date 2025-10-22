Rainha da Sucata: novela de sucesso vai ganhar reprise na Globo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globo anuncia reprise de Rainha da Sucata; relembre a novela

Produção da novela clássica de 1990, Rainha da Sucata, volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo a partir de 3 de novembro nas telas da Globo
A trama de 1990 assinada por Sílvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, “Rainha da Sucata”, volta a fazer parte da programação da TV Globo no horário da tarde, em substituição à novela “A Viagem”.

A reapresentação é marcada para 3 de novembro de 2025 no "Vale a Pena Ver de Novo", vindo à tona no ano em que a emissora comemora seus 60 anos.

 

Rainha da Sucata: entenda a trama

Ambientada em São Paulo, a trama retrata o duelo entre a ascensão da personagem Maria do Carmo (vivida por Regina Duarte), filha de um vendedor de ferro-velho que se torna empresária, e a tradicional elite paulistana representada por Laurinha Figueroa (interpretada por Glória Menezes).

Maria do Carmo se empenha em integrar-se à alta sociedade apesar de suas origens simples, e propõe um casamento de conveniência com Edu Figueroa (Tony Ramos) para garantir prestígio social. Já Laurinha, declinada da aristocracia e ameaçada pela ascensão de Maria, é a antagonista implacável no enredo.

A produção marcou época não apenas pelo enredo, mas por elementos visuais e culturais que se tornaram ícones: dos figurinos chamativos ao bordão “sucateira”, da mesa no escritório de Maria do Carmo feita com a parte frontal de um Chevrolet 1958 à abertura ao som de “Me Chama que Eu Vou”, na voz de Sidney Maga, em que uma boneca de sucata dançava lambada.

Rainha da Sucata: impacto do sucesso de 30 anos atrás

O público que acompanhou a trama em 1990 recorda o impacto da narrativa que explorava as tensões entre o emergente mundo dos novos-ricos e a aristocracia paulistana em declínio, um tema que, mesmo após mais de três décadas, reverbera em discussões sobre ascensão social, poder e imagem.

Para a nova exibição no “Vale a Pena Ver de Novo”, a Globo aposta em atingir tanto quem assistiu na época e carrega nostalgia quanto novos telespectadores que têm redescoberto os clássicos da dramaturgia brasileira.

A produção reúne ainda nomes como Lima Duarte, Renata Sorrah, Marisa Orth e outros grandes atores de sua geração.

Com o retorno da novela, os fãs podem esperar reviver cenas emblemáticas, figurinos marcantes e diálogos que entraram para o vocabulário popular. Ao mesmo tempo em que um novo público poderá conhecer o motivo da “sucateira” ter virado símbolo de sucesso e rebeldia na teledramaturgia brasileira.

