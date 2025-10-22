Rainha da Sucata: novela de sucesso vai ganhar reprise na Globo

Escrita por Silvio de Abreu, Rainha da Sucata é protagonizada por Regina Duarte / Crédito: Globo/Divulgação

A trama de 1990 assinada por Sílvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, “Rainha da Sucata”, volta a fazer parte da programação da TV Globo no horário da tarde, em substituição à novela “A Viagem”. A reapresentação é marcada para 3 de novembro de 2025 no "Vale a Pena Ver de Novo", vindo à tona no ano em que a emissora comemora seus 60 anos.

Rainha da Sucata: entenda a trama Ambientada em São Paulo, a trama retrata o duelo entre a ascensão da personagem Maria do Carmo (vivida por Regina Duarte), filha de um vendedor de ferro-velho que se torna empresária, e a tradicional elite paulistana representada por Laurinha Figueroa (interpretada por Glória Menezes). Maria do Carmo se empenha em integrar-se à alta sociedade apesar de suas origens simples, e propõe um casamento de conveniência com Edu Figueroa (Tony Ramos) para garantir prestígio social. Já Laurinha, declinada da aristocracia e ameaçada pela ascensão de Maria, é a antagonista implacável no enredo. A produção marcou época não apenas pelo enredo, mas por elementos visuais e culturais que se tornaram ícones: dos figurinos chamativos ao bordão "sucateira", da mesa no escritório de Maria do Carmo feita com a parte frontal de um Chevrolet 1958 à abertura ao som de "Me Chama que Eu Vou", na voz de Sidney Maga, em que uma boneca de sucata dançava lambada.