Tony Ramos deixa novela para sequência de ‘Se Eu Fosse Você’

Vítima de um acidente de carro, o empresário acaba tendo o veículo sabotado por Jaques (Marcello Novaes), e, com Rebeca (Silvia Pfeifer), é arremessado no mar após bater na encosta de uma via.

Descrito como um dos personagens principais da trama de “Dona de Mim”, Abel deve reaparecer em flashbacks em cenas futuras. A saída de Tony Ramos não é à toa, já que o ator está com um planejamento voltado para o cinema.

Tony Ramos e Gloria Pires retornam parceria em 'Se eu Fosse Você 3'

No cronograma já em andamento, Tony retorna como Cláudio na sequência de “Se eu Fosse Você”, filme nacional que levou milhões aos cinemas em 2006 e 2009. Ao lado de Gloria Pires, no papel de Helena, a terceira parte da comédia dirigida por Anita Barbosa foi confirmada no início da semana com a divulgação da primeira imagem do elenco.

“Se eu Fosse Você” acompanha o casal Cláudio e Helena que tem seus corpos trocados durante uma crise no casamento. O novo filme se passa 20 anos após o último lançamento, e terá Cleo Pires como Bia, a filha do casal agora casa com Aquiles, vivido por Rafael Infante.