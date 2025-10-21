Três Graças: novela faz o bom e bem feito, mas com uma pimentinha

Três Graças: estreia da nova novela das 21 horas na Globo repercute positivamente nas redes sociais por fazer o "básico bem feito"; confira crítica / Crédito: Globo/Divulgação

O trabalho que trouxe de volta Aguinaldo Silva à TV Globo, “Três Graças”, estreou na noite desta segunda-feira, 20, e garantiu uma repercussão razoável para a emissora. Ainda que a audiência de lançamento seja maior somente que a de “Mania de Você”, as redes sociais reagiram com entusiasmo à nova trama. “Três Graças” acompanha a vida de uma família simples de três mulheres, filha, mãe e avó, que dividem a vivência de terem sido mães solo na adolescência. Adicionado a isso, a vilania da novela aborda a adulteração de medicamentos no Brasil, que impacta negativamente a vida das pessoas mais humildes.

vale tudo sonha com uma cena boa dessa, três graças já entregou conceito coesão e aclamação no primeiro capítulo #TrêsGraças

pic.twitter.com/pIQkvXVALz — aninha (@luvssccp) October 21, 2025

pic.twitter.com/pIQkvXVALz — aninha (@luvssccp) October 21, 2025 'Três Graças': como foi a estreia? Na estreia, temos uma grande imersão na família das protagonistas, que vivem paralelamente o dilema do adoecimento de Lígia (Dira Paes) e a descoberta da gravidez de Joélly (Alana Cabral), de 15 anos. A principal responsável pela família, Gerluce (Sophie Charlotte), se vê no desespero da não melhora de sua mãe com o tratamento medicamentoso e o medo por saber que a filha passará por tudo que ela também passou na adolescência.

O melodrama não errou e fez um bom "arroz com feijão": quem assistiu ao capítulo sentiu a ansiedade com Gerluce, lamentou a ingenuidade de Joélly e se preocupou com o que poderia acontecer com Lígia. Ademais, ainda houve a curiosidade despertada pelos minutos finais da história, que criou mistério acerca de uma escultura antiga guardada em segredo pelos antagonistas. Foi cinema essa cena da Gerluce sofrendo com a vida enquanto segura no ferro do ônibus, por mais mocinhas que fazem reflexão de vida em transporte público #TrêsGraças pic.twitter.com/20Dow95nZh

— Fábio Garcia (@fabiogaj) October 21, 2025 Três Graças: o diferencial da estreia Todavia, como adianta o título desta matéria, tivemos uma pimentinha no roteiro e direção, tempero esse que movimentou as redes sociais. Na cena do hospital, Gerluce aponta para a sala de espera da obstetrícia, onde estavam somente mulheres desacompanhadas do genitor. “Agora me diz: cê tá vendo algum homem com elas?”, provoca a filha sobre o abandono paterno. A quantidade de meninas jovens e grávidas também assusta e gera desconforto aos mais despreparados.

Outros elementos como jogo de câmera, zoom focal e cruzamento de personagens em planos secundários também ganharam atenção dos internautas, que ajetivaram “Três Graças” como um possível “novelão”. - protagonista impecável

- atuações boas

- vilã ofendendo todos e sendo elitista

- direção maravilhosa

- crítica social

- publi bem feita

- congelamento



QUE PRIMEIRO CAPITULO MARAVILHOSO #TrêsGraças pic.twitter.com/H4nLQOw6wD — tauanzin (@thauanxyz) October 21, 2025