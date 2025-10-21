Três Graças: novela faz o bom e bem feito, mas com uma pimentinha

Três Graças: novela faz o bom e bem feito, mas com uma pimentinhaEstreia da nova novela das 21 horas na Globo repercute positivamente nas redes sociais por fazer o "básico bem feito"; confira crítica
O trabalho que trouxe de volta Aguinaldo Silva à TV Globo, “Três Graças”, estreou na noite desta segunda-feira, 20, e garantiu uma repercussão razoável para a emissora. Ainda que a audiência de lançamento seja maior somente que a de “Mania de Você”, as redes sociais reagiram com entusiasmo à nova trama.
“Três Graças” acompanha a vida de uma família simples de três mulheres, filha, mãe e avó, que dividem a vivência de terem sido mães solo na adolescência. Adicionado a isso, a vilania da novela aborda a adulteração de medicamentos no Brasil, que impacta negativamente a vida das pessoas mais humildes.
vale tudo sonha com uma cena boa dessa, três graças já entregou conceito coesão e aclamação no primeiro capítulo #TrêsGraças— aninha (@luvssccp) October 21, 2025
pic.twitter.com/pIQkvXVALz
'Três Graças': como foi a estreia?
Na estreia, temos uma grande imersão na família das protagonistas, que vivem paralelamente o dilema do adoecimento de Lígia (Dira Paes) e a descoberta da gravidez de Joélly (Alana Cabral), de 15 anos. A principal responsável pela família, Gerluce (Sophie Charlotte), se vê no desespero da não melhora de sua mãe com o tratamento medicamentoso e o medo por saber que a filha passará por tudo que ela também passou na adolescência.
O melodrama não errou e fez um bom "arroz com feijão": quem assistiu ao capítulo sentiu a ansiedade com Gerluce, lamentou a ingenuidade de Joélly e se preocupou com o que poderia acontecer com Lígia.
Ademais, ainda houve a curiosidade despertada pelos minutos finais da história, que criou mistério acerca de uma escultura antiga guardada em segredo pelos antagonistas.
Foi cinema essa cena da Gerluce sofrendo com a vida enquanto segura no ferro do ônibus, por mais mocinhas que fazem reflexão de vida em transporte público #TrêsGraças pic.twitter.com/20Dow95nZh
Três Graças: o diferencial da estreia
Todavia, como adianta o título desta matéria, tivemos uma pimentinha no roteiro e direção, tempero esse que movimentou as redes sociais. Na cena do hospital, Gerluce aponta para a sala de espera da obstetrícia, onde estavam somente mulheres desacompanhadas do genitor.
“Agora me diz: cê tá vendo algum homem com elas?”, provoca a filha sobre o abandono paterno. A quantidade de meninas jovens e grávidas também assusta e gera desconforto aos mais despreparados.
Outros elementos como jogo de câmera, zoom focal e cruzamento de personagens em planos secundários também ganharam atenção dos internautas, que ajetivaram “Três Graças” como um possível “novelão”.
- protagonista impecável— tauanzin (@thauanxyz) October 21, 2025
- atuações boas
- vilã ofendendo todos e sendo elitista
- direção maravilhosa
- crítica social
- publi bem feita
- congelamento
QUE PRIMEIRO CAPITULO MARAVILHOSO #TrêsGraças pic.twitter.com/H4nLQOw6wD
A partir desta terça-feira, 21, a trama apresenta outros personagens importantes contextualizados no tráfico de drogas, manipulação de remédios, núcleos cômicos e investigação policial. Nesse embalo, veremos Xamã, como Bagdá; Juliano Cazarré, como Jorginho; Fernanda Vasconcellos, como Samira e outros grandes nomes da teledramaturgia.
O primeiro capítulo é sempre o mais cedo possível para defender um folhetim como competente ou não, mas "Três Graças" trouxe boas expectativas a quem busca um novelão inédito na TV brasileira.