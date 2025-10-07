Quem matou Odete Roitman? Morte de vilã decepciona e gera memes

Débora Bloch encarnou a nova versão de Odete Roitman no remake de Vale Tudo. Look do capítulo de sua morte fez referência a cena original / Crédito: Divulgação/Rede Globo

O aguardado capítulo da morte de Odete Roitman em Vale Tudo foi exibido nesta segunda-feira, 7. Com filmagens no Copacabana Palace, o assassinato da “vilã das vilãs” foi promovido como o momento mais esperado do remake desde sua concepção. Com diversos suspeitos em seu encalço, a cena foi construída de maneira diferente da versão original de 1988, o que deixou vários telespectadores decepcionados. Um dos motivos apontados foi a escolha do plano em primeira pessoa para a cena do tiro e o texto da autora Manuela Dias.

Antes de levar um tiro, a vilã interpretada por Débora Bloch diz a frase “Ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman”, sendo assassinada logo em seguida. Na versão original, a vilã é morta quase que “por acidente”, como se descobre no final da novela, ao invés de ser um assassinato premeditado com vários suspeitos. Leia mais Quem matou Odete Roitman? 10 finais alternativos mantêm o mistério Sobre o assunto Quem matou Odete Roitman? 10 finais alternativos mantêm o mistério Morte de Odete Roitman: os memes e a reação online A reação dos telespectadores foi imediata. Marcando cerca de 30 pontos de audiência em São Paulo, o capítulo da morte da vilã foi um dos mais comentados no Twitter, gerando diversos memes sobre a decepção com a cena e levantando teorias de que essa foi uma morte forjada.

Um dos fatores ironizados pelos telespectadores foi a criação de suspeitos para o momento do "Quem matou Odete Roitman?". No capítulo, diversos personagens tiveram cenas em que deram a entender que matariam a vilã, deixando o suspense no ar. A póbi da Odete nessa energia aqui nesse momento#ValeTudo pic.twitter.com/eDKzJ2bEkE — filipe (@filipedss99) October 7, 2025 Também surgiram memes conectando o tanto de personagens em torno do Copacabana Palace com a movimentação dos fãs de Lady Gaga quando a cantora estava lá em maio deste ano.

o tanto de gente querendo matar a odete em frente ao copa pic.twitter.com/HOfOaUqSzl — jude (@judepaulla1) October 7, 2025 Os internautas também brincaram com o fato de que foi "antiestético" morrer no Brasil, fazendo referência ao preconceito da personagem com qualquer coisa que remetesse ao seu país de origem.