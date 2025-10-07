Quem matou Odete Roitman? Morte de vilã decepciona e gera memes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem matou Odete Roitman? Capítulo da morte de vilã decepciona e gera memes

Momento mais esperado do remake de Vale Tudo foi ao ar nesta segunda-feira, 7, mas deixou telespectadores decepcionados. Veja o motivo e memes
O aguardado capítulo da morte de Odete Roitman em Vale Tudo foi exibido nesta segunda-feira, 7. Com filmagens no Copacabana Palace, o assassinato da “vilã das vilãs” foi promovido como o momento mais esperado do remake desde sua concepção.

Com diversos suspeitos em seu encalço, a cena foi construída de maneira diferente da versão original de 1988, o que deixou vários telespectadores decepcionados. Um dos motivos apontados foi a escolha do plano em primeira pessoa para a cena do tiro e o texto da autora Manuela Dias.

Antes de levar um tiro, a vilã interpretada por Débora Bloch diz a frase “Ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman”, sendo assassinada logo em seguida.

Na versão original, a vilã é morta quase que “por acidente”, como se descobre no final da novela, ao invés de ser um assassinato premeditado com vários suspeitos.

Morte de Odete Roitman: os memes e a reação online

A reação dos telespectadores foi imediata. Marcando cerca de 30 pontos de audiência em São Paulo, o capítulo da morte da vilã foi um dos mais comentados no Twitter, gerando diversos memes sobre a decepção com a cena e levantando teorias de que essa foi uma morte forjada.

Um dos fatores ironizados pelos telespectadores foi a criação de suspeitos para o momento do "Quem matou Odete Roitman?". No capítulo, diversos personagens tiveram cenas em que deram a entender que matariam a vilã, deixando o suspense no ar. 

Também surgiram memes conectando o tanto de personagens em torno do Copacabana Palace com a movimentação dos fãs de Lady Gaga quando a cantora estava lá em maio deste ano.

Os internautas também brincaram com o fato de que foi "antiestético" morrer no Brasil, fazendo referência ao preconceito da personagem com qualquer coisa que remetesse ao seu país de origem.

Os noveleiros de plantão criticaram a construção da cena em comparação com a original de 1988, apontando o quão anticlimática foi.

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 7, 2025

Apesar disso, quem não acompanhou a novela se divertiu destacando que esse foi um momento imperdível da teledramaturgia nacional.

E há quem acredite que tudo isso não passou de um fingimento da vilã que pode terminar a novela viva.

