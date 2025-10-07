Quem matou Odete Roitman? Morte de vilã decepciona e gera memes

Quem matou Odete Roitman? Capítulo da morte de vilã decepciona e gera memesMomento mais esperado do remake de Vale Tudo foi ao ar nesta segunda-feira, 7, mas deixou telespectadores decepcionados. Veja o motivo e memes
O aguardado capítulo da morte de Odete Roitman em Vale Tudo foi exibido nesta segunda-feira, 7. Com filmagens no Copacabana Palace, o assassinato da “vilã das vilãs” foi promovido como o momento mais esperado do remake desde sua concepção.
Com diversos suspeitos em seu encalço, a cena foi construída de maneira diferente da versão original de 1988, o que deixou vários telespectadores decepcionados. Um dos motivos apontados foi a escolha do plano em primeira pessoa para a cena do tiro e o texto da autora Manuela Dias.
Antes de levar um tiro, a vilã interpretada por Débora Bloch diz a frase “Ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman”, sendo assassinada logo em seguida.
Na versão original, a vilã é morta quase que “por acidente”, como se descobre no final da novela, ao invés de ser um assassinato premeditado com vários suspeitos.
Morte de Odete Roitman: os memes e a reação online
A reação dos telespectadores foi imediata. Marcando cerca de 30 pontos de audiência em São Paulo, o capítulo da morte da vilã foi um dos mais comentados no Twitter, gerando diversos memes sobre a decepção com a cena e levantando teorias de que essa foi uma morte forjada.
Um dos fatores ironizados pelos telespectadores foi a criação de suspeitos para o momento do "Quem matou Odete Roitman?". No capítulo, diversos personagens tiveram cenas em que deram a entender que matariam a vilã, deixando o suspense no ar.
A póbi da Odete nessa energia aqui nesse momento#ValeTudo pic.twitter.com/eDKzJ2bEkE— filipe (@filipedss99) October 7, 2025
Também surgiram memes conectando o tanto de personagens em torno do Copacabana Palace com a movimentação dos fãs de Lady Gaga quando a cantora estava lá em maio deste ano.
o tanto de gente querendo matar a odete em frente ao copa pic.twitter.com/HOfOaUqSzl— jude (@judepaulla1) October 7, 2025
Os internautas também brincaram com o fato de que foi "antiestético" morrer no Brasil, fazendo referência ao preconceito da personagem com qualquer coisa que remetesse ao seu país de origem.
Nossa Odete… tão antiestético morrer no Brasil meu bem, sabe …. #ValeTudo pic.twitter.com/BKCFqQMMBO— João Vithor sem C
Os noveleiros de plantão criticaram a construção da cena em comparação com a original de 1988, apontando o quão anticlimática foi.
"Pra que essa barbárie? Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman"
Como pode a sequência mais memorável da história da teledramaturgia ter virado isso??? Que direção pavorosa. Impacto zero. Que desrespeito ao roteiro de 1988. #Valetudo pic.twitter.com/gkzpE7lsJw
Apesar disso, quem não acompanhou a novela se divertiu destacando que esse foi um momento imperdível da teledramaturgia nacional.
nós pessoas que não vimos um único capítulo sequer desse remake assistindo hoje só pra ver a morte da odete roitman #ValeTudo— ni ✶ (@niglows) October 7, 2025
pic.twitter.com/93kqoGaVXW
E há quem acredite que tudo isso não passou de um fingimento da vilã que pode terminar a novela viva.
Odete sempre foi a autora do próprio inferno. Forjar a própria morte seria poder absoluto.— caroline (@lunalunxe) October 7, 2025
"Morrer é o único jeito de viver a podridão que eu criei. Mas Odete Roitman é imortal". #ValeTudo pic.twitter.com/bSoxbPaQrJ