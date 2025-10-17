Resumo de Vale Tudo: saiba o que acontecerá no último capítulo

Resumo de Vale Tudo: saiba o que vai acontecer no último capítulo da novelaA novela das nove chega ao fim nesta sexta, 17, com revelações, celebrações e a esperada resposta à pergunta que marcou gerações: Quem matou Odete Roitman?
O último capítulo de Vale Tudo, exibido nesta sexta-feira, 17, encerra a novela com emoção, festas e a esperada revelação sobre o assassinato de Odete Roitman. Casamentos, reencontros e cenas simbólicas marcam o final da trama.
A seguir, O POVO conta como será o encerramento da novela.
Vale Tudo 2025: mistérios revelado
- A identidade de quem matou Odete Roitman (Débora Bloch) será finalmente revelada.
- A cena de descoberta abre o episódio e promete surpreender o público.
- Há especulações de que a vilã possa surgir viva no último capítulo.
Leia mais
Vale Tudo 2025: casamentos e reencontros
- Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes) se casam em uma cerimônia emocionante com familiares e amigos.
- A festa é animada pelo grupo Os Garotin, que coloca todos para dançar.
- Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) também oficializam sua união em uma celebração íntima na pousada, com a filha Sarita (Luara Telles) levando as alianças e fazendo uma declaração comovente.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Vale Tudo 2025: desfechos de outros personagens
- Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) comemoram a chegada dos gêmeos, Sofia e Antônio, celebrando a nova fase ao lado dos amigos.
- Marco Aurélio (personagem de Flávio Bauraqui) aparece preso, recebendo visitas de Tiago e do advogado.
- Raquel vive momentos de serenidade no Paladar, e Fátima reflete sobre sua trajetória.
- Freitas surge em um bangalô paradisíaco, encerrando sua história longe do caos.
Próxima novela das nove
A trama chega ao fim nesta sexta-feira, 17, e será substituída por Três Graças, nova produção de Aguinaldo Silva, que estreia na segunda-feira, 20, no horário nobre da Globo