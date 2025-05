Saiba qual foi o capítulo de novela com maior audiência na TV brasileira

A telenovela é um dos maiores patrimônios culturais do Brasil. Desde “Sua Vida Me Pertence”, exibida em 1951, os folhetins ocupam espaço central na vida dos brasileiros, emocionando gerações e mobilizando multidões. E poucas coisas unem o País tanto quanto o capítulo final de uma grande novela.

Abaixo, confira as novelas com os maiores índices de audiência registrados no Brasil — e as histórias por trás de cada sucesso.

O recorde absoluto: “Selva de Pedra” (1972)

Fernanda Torres e Tony Ramos em Selva de Pedra - 2ª versão, 1986. Crédito: Reprodução / Nelson Di Ragp / Globo

Em 4 de outubro de 1972, a novela Selva de Pedra, de Janete Clair, alcançou um feito inédito e jamais repetido: 100% de audiência no Rio de Janeiro, segundo medição do Ibope.

Todos os televisores ligados estavam sintonizados na Globo. O capítulo 152 revelou a verdadeira identidade de Rosana Reis: era Simone Marques, vivida por Regina Duarte.