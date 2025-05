Enquete: qual é a melhor novela das nove da Globo?

Com a exibição de Vale Tudo em 2025, relembre sucessos anteriores e escolha sua favorita entre as novelas das 21h da Globo

A mais recente é Vale Tudo , que estreou em 31 de março de 2025, substituindo Mania de Você. A produção marca o retorno de um clássico, com nova roupagem, ao horário nobre.

A trama, que originalmente foi ao ar em 1988, volta ao ar com direção de núcleo de Amora Mautner e conta com nomes como Taís Araújo, Cauã Reymond e Gloria Pires no elenco.

Ao longo dos últimos anos, a Globo apresentou tramas que entraram para a memória afetiva do público, como A Força do Querer (2017), Amor de Mãe (2019), Travessia (2022), Avenida Brasil (2012), Império (2014), Velho Chico (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017), Pantanal (2022), entre outros.

