O que são novelas verticais? Conheça a ficção em formato curto

"A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário" é a primeira novela vertical brasileira e tem sido fenômeno de audiência no Reelshort

As novelas sempre foram parte da cultura brasileira. Dos tempos dourados da televisão aberta até os atuais serviços de streaming, o gênero se adaptou para continuar relevante.

Agora, em 2025, uma nova revolução toma conta das telas, só que não mais da TV: estamos falando das novelas verticais, o mais novo fenômeno da ficção digital.



Gravadas no formato 9:16, pensado exclusivamente para celulares, as novelas verticais são histórias rápidas, envolventes e altamente viciantes. Com episódios que duram entre 1 a 3 minutos, elas unem a essência das tramas clássicas à linguagem das redes sociais. Leia Também | Conheça primeira novela vertical brasileira Ao contrário dos tradicionais capítulos de 50 minutos, essas "mininovelas" funcionam como pílulas de emoção: diretas, intensas e sempre terminando com um bom gancho. A proposta é clara, prender a atenção do espectador a cada segundo, sempre deixando um gosto de “quero mais”. Esse modelo de teledramaturgia surgiu na China, impulsionado pela explosão de plataformas de vídeos curtos como o TikTok e o iQYI. O sucesso foi tão grande que o formato rapidamente ganhou o mundo.



No Brasil, a tendência ganhou força a partir de 2023 e, desde então, só cresce. Em 2025, o formato já movimenta milhões de visualizações e começa a atrair até grandes emissoras, como a própria Globo. A lógica por trás do sucesso é simples: as novelas verticais acompanham o comportamento do novo público, que prefere conteúdos rápidos, consumíveis pelo celular e com forte apelo emocional.

Plataformas como ReelShort, TikTok, Kwai, YouTube Shorts e até Instagram Reels já abrigam essas produções. Algumas delas estão disponíveis gratuitamente, outras exigem desbloqueio de episódios com anúncios ou assinaturas premium.

Entre os maiores sucessos brasileiros está "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário", estrelada por Victor Sparapane e Jessika Alves. A trama acompanha Nathália, uma jovem que se casa com um homem recém-saído da prisão, sem saber que ele é, na verdade, um bilionário escondido. Com mais de 420 milhões de visualizações, a produção se tornou um case de sucesso do ReelShort no Brasil.

Outro destaque é "De Volta ao Jogo", com Bruno Guedes e Anna Rita Cerqueira, que em apenas três dias já alcançou 15 milhões de views, contando a história de um jogador de futebol que reencontra sua ex e descobre ser pai. Outros sucessos internacionais com versão dublada em português:

Títulos como "A Firma", que traz Gabriela Spanic (a eterna Paola Bracho), e novelas dubladas como "Substituta Acidental para Alfa", "Herdeira Verdadeira vs. Rainha Falsa" e "Encontrei um Marido Multimilionário Sem-Teto para o Natal" também mostram a variedade de gêneros explorados: drama, fantasia, romance, mistério e até histórias com lobisomens milionários. Como funciona uma novela vertical?

Formato: gravação vertical (9:16), pensado para o celular

Episódios curtos: entre 1 a 3 minutos cada

Narrativa rápida: sem enrolação, direto ao ponto

Muitos episódios: é comum ter entre 50 e 80 capítulos por história

Estética de rede social: linguagem visual, trilha e atuação adaptadas ao público digital

Consumo em plataformas diversas: TikTok, Kwai, YouTube Shorts, Instagram Reels e aplicativos próprios Globo entra na onda: Jade Picon será protagonista

O sucesso das novelas verticais não passou despercebido pelos grandes players do audiovisual. Em setembro de 2025, a Rede Globo gravou o piloto de sua primeira novela vertical, com Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel no elenco.