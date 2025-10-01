Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gustavo Mioto estreia como ator em novela vertical da Globo

Sertanejo estreia como ator em "Cinderela e o segredo do pobre milionário", novela vertical da Globo, chamada de microdrama
A carreira de Gustavo Mioto vai ganhar um novo rumo em dezembro: o cantor sertanejo de 28 anos fará sua estreia como ator em uma novela vertical, formato que a Globo batizou de microdrama.

Pensadas para o consumo rápido no celular, essas tramas têm episódios curtos, gravados em tela vertical, e fazem parte da nova estratégia da emissora para conquistar o público digital.

Conheça a história de “Cinderela e o segredo do pobre milionário”

O músico será o protagonista de “Cinderela e o segredo do pobre milionário”, trama que terá 50 capítulos e mistura romance, segredos e reviravoltas.

Na história, Mioto interpreta Diego, um milionário misterioso que decide esconder sua fortuna e se passar por músico comum. A vida dele muda ao se aproximar de Cindy, personagem da atriz Maya Aniceto, uma jovem cantora e mãe solo.

Segundo a sinopse, o romance entre os dois será o fio condutor da narrativa, que promete unir a leveza das novelinhas ao ritmo acelerado do consumo digital.

O formato também reforça a aposta da Globo em se aproximar de plataformas como YouTube, TikTok e Globoplay, onde parte do conteúdo será disponibilizada gratuitamente, enquanto os episódios seguintes ficam restritos a assinantes.

Rede Globo investe em novo formato de novelas

Além de marcar a estreia de Gustavo Mioto como ator, o projeto simboliza uma nova frente de investimento da emissora, que já declarou interesse em desenvolver narrativas dinâmicas para o público que assiste cada vez mais pelo celular.

“Os microdramas unem inovação de formato à tradição da dramaturgia brasileira”, destacou a direção do Globoplay em comunicado oficial.

Com previsão de estreia para dezembro, “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” terá seus primeiros episódios exibidos no YouTube e Globoplay, prometendo atrair uma nova audiência para o sertanejo — desta vez, nas telas.

Globo entra na onda: Jade Picon será protagonista

O sucesso das novelas verticais não passou despercebido pelos grandes players do audiovisual. Em setembro de 2025, a Rede Globo gravou o piloto de sua primeira novela vertical, com Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel no elenco.

A iniciativa marca a entrada oficial da emissora nesse novo mercado, com o objetivo de dialogar com o público jovem e digital, e diversificar sua forma de contar histórias.

