Gustavo Mioto estreia como ator em novela vertical da Globo

Gustavo Mioto estreia como ator em novela vertical da GloboSertanejo estreia como ator em "Cinderela e o segredo do pobre milionário", novela vertical da Globo, chamada de microdrama
A carreira de Gustavo Mioto vai ganhar um novo rumo em dezembro: o cantor sertanejo de 28 anos fará sua estreia como ator em uma novela vertical, formato que a Globo batizou de microdrama.
Pensadas para o consumo rápido no celular, essas tramas têm episódios curtos, gravados em tela vertical, e fazem parte da nova estratégia da emissora para conquistar o público digital.
Leia Também| O que são novelas verticais? Conheça a ficção em formato curto
Conheça a história de “Cinderela e o segredo do pobre milionário”
O músico será o protagonista de “Cinderela e o segredo do pobre milionário”, trama que terá 50 capítulos e mistura romance, segredos e reviravoltas.
Na história, Mioto interpreta Diego, um milionário misterioso que decide esconder sua fortuna e se passar por músico comum. A vida dele muda ao se aproximar de Cindy, personagem da atriz Maya Aniceto, uma jovem cantora e mãe solo.
Segundo a sinopse, o romance entre os dois será o fio condutor da narrativa, que promete unir a leveza das novelinhas ao ritmo acelerado do consumo digital.
O formato também reforça a aposta da Globo em se aproximar de plataformas como YouTube, TikTok e Globoplay, onde parte do conteúdo será disponibilizada gratuitamente, enquanto os episódios seguintes ficam restritos a assinantes.
Leia Mais | Conheça primeira novela vertical brasileira
Rede Globo investe em novo formato de novelas
Além de marcar a estreia de Gustavo Mioto como ator, o projeto simboliza uma nova frente de investimento da emissora, que já declarou interesse em desenvolver narrativas dinâmicas para o público que assiste cada vez mais pelo celular.
“Os microdramas unem inovação de formato à tradição da dramaturgia brasileira”, destacou a direção do Globoplay em comunicado oficial.
Com previsão de estreia para dezembro, “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” terá seus primeiros episódios exibidos no YouTube e Globoplay, prometendo atrair uma nova audiência para o sertanejo — desta vez, nas telas.
Globo entra na onda: Jade Picon será protagonista
O sucesso das novelas verticais não passou despercebido pelos grandes players do audiovisual. Em setembro de 2025, a Rede Globo gravou o piloto de sua primeira novela vertical, com Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel no elenco.
A iniciativa marca a entrada oficial da emissora nesse novo mercado, com o objetivo de dialogar com o público jovem e digital, e diversificar sua forma de contar histórias.