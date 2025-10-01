Gustavo Mioto estreia como ator em novela vertical da Globo

Sertanejo Gustavo Mioto faz show durante programação do São João de Fortaleza 2024 / Crédito: Reprodução/Facebook Gustavo Mioto

A carreira de Gustavo Mioto vai ganhar um novo rumo em dezembro: o cantor sertanejo de 28 anos fará sua estreia como ator em uma novela vertical, formato que a Globo batizou de microdrama. Pensadas para o consumo rápido no celular, essas tramas têm episódios curtos, gravados em tela vertical, e fazem parte da nova estratégia da emissora para conquistar o público digital.



Leia Também| O que são novelas verticais? Conheça a ficção em formato curto Conheça a história de “Cinderela e o segredo do pobre milionário” O músico será o protagonista de “Cinderela e o segredo do pobre milionário”, trama que terá 50 capítulos e mistura romance, segredos e reviravoltas. Na história, Mioto interpreta Diego, um milionário misterioso que decide esconder sua fortuna e se passar por músico comum. A vida dele muda ao se aproximar de Cindy, personagem da atriz Maya Aniceto, uma jovem cantora e mãe solo. Segundo a sinopse, o romance entre os dois será o fio condutor da narrativa, que promete unir a leveza das novelinhas ao ritmo acelerado do consumo digital.

O formato também reforça a aposta da Globo em se aproximar de plataformas como YouTube, TikTok e Globoplay, onde parte do conteúdo será disponibilizada gratuitamente, enquanto os episódios seguintes ficam restritos a assinantes. Leia Mais | Conheça primeira novela vertical brasileira Rede Globo investe em novo formato de novelas Além de marcar a estreia de Gustavo Mioto como ator, o projeto simboliza uma nova frente de investimento da emissora, que já declarou interesse em desenvolver narrativas dinâmicas para o público que assiste cada vez mais pelo celular.