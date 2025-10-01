Lia de Itamaracá recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFF

FORTALEZA-CE BRASIL,07-03-2025 Fotos de Lia de Itamaracá (Foto Joao Filho Tavares O Povo) / Crédito: JoaoFilho Tavares

Filha de uma empregada doméstica e um agricultor, a cantora Maria Madalena Correia do Nascimento, mais conhecida como Lia de Itamaracá, recebeu, na segunda-feira, 29 de setembro, o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Nascida na Ilha de Itamaracá, Pernambuco, Lia de Itamaracá, 81 anos, é a maior representante da ciranda, manifestação artística considerada Patrimônio Imaterial Brasileiro.

Na década de 1970, quando estreou profissionalmente, sua voz se destacou. As agendas começaram a ficar recheadas de eventos. Lia precisou conciliar o seu trabalho de cantora com o de merendeira em escolas públicas até a sua aposentadoria do segundo cargo. Leia Também | Lia de Itamaracá é homenageada em exposição na Caixa Cultural

“Um dos momentos mais marcantes da minha vida”, declarou a artista em uma publicação das suas redes sociais. Durante o Festival de Interculturalidades, a UFF homenageou pela primeira vez uma pessoa de fora da comunidade acadêmica. FORTALEZA-CE BRASIL,07-03-2025 Fotos de Lia de Itamaracá (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: JoaoFilho Tavares

Lia de Itamaracá: outras homenagens Em um período em que apenas homens eram reconhecidos como mestres desse movimento, Lia quebrou barreiras. A dona dos álbuns “Dona da Ciranda” (1977) e “Eu sou Lia” (2000) recebeu outras homenagens durante sua trajetória profissional. Leia também | Lia de Itamaracá é homenageada pela União Brasileira de Compositores Em 2004, Lia foi agraciada com a medalha de Ordem de Mérito Cultural por meio do Ministério da Cultura. Em 2005, o Governo de Pernambuco reconheceu sua importância e a consagrou Patrimônio Vivo.