Lia de Itamaracá recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFF

"Um dos momentos mais marcantes da minha vida", declara Lia de Itamaracá ao receber o título de alta distinção na segunda-feira, 29 de setembro, pela UFF
Autor Vida&Arte O POVO
Filha de uma empregada doméstica e um agricultor, a cantora Maria Madalena Correia do Nascimento, mais conhecida como Lia de Itamaracá, recebeu, na segunda-feira, 29 de setembro, o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Nascida na Ilha de Itamaracá, Pernambuco, Lia de Itamaracá, 81 anos, é a maior representante da ciranda, manifestação artística considerada Patrimônio Imaterial Brasileiro.

Na década de 1970, quando estreou profissionalmente, sua voz se destacou. As agendas começaram a ficar recheadas de eventos. Lia precisou conciliar o seu trabalho de cantora com o de merendeira em escolas públicas até a sua aposentadoria do segundo cargo.

“Um dos momentos mais marcantes da minha vida”, declarou a artista em uma publicação das suas redes sociais. Durante o Festival de Interculturalidades, a UFF homenageou pela primeira vez uma pessoa de fora da comunidade acadêmica. 

Lia de Itamaracá: outras homenagens

Em um período em que apenas homens eram reconhecidos como mestres desse movimento, Lia quebrou barreiras. A dona dos álbuns “Dona da Ciranda” (1977) e “Eu sou Lia” (2000) recebeu outras homenagens durante sua trajetória profissional.

Em 2004, Lia foi agraciada com a medalha de Ordem de Mérito Cultural por meio do Ministério da Cultura. Em 2005, o Governo de Pernambuco reconheceu sua importância e a consagrou Patrimônio Vivo.

Por fim, recebeu mais dois títulos de Doutora Honoris Causa, um pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2019, e um pela Uninassau, em 2024.

Texto de Arthur Paz/Especial para O POVO

 

