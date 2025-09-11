Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Jade Picon, Globo testa sua primeira novela vertical

Rede Globo testa novela em formato vertical; se aprovado, o projeto deve estrelado por Jade Picon
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Gravando o primeiro capítulo de uma novela vertical, Rede Globo testa o formato e pode investir em uma produção exclusiva para as mídias digitais. A novela será estrelada pela influenciadora digital Jade Picon, que atuou em "Travessia" após participação no Big Brother Brasil. A assessoria de imprensa da emissora revelou à Folha de S. Paulo que o projeto se trata de um "microdrama".

Em fase de produção do piloto, a novela ainda deve passar por processos de avaliação, podendo ser ou não aprovada, e não tem data de estreia definida. Com direção de Adriano Melo, o microdrama vertical faz parte de "projetos de dramaturgia em múltiplos formatos" que visam à inovação, conforme declaração da assessoria ao jornal de São Paulo.

O formato, que ficou popular em redes sociais como o TikTok, já foi experimentado pela Rede Globo na reta final da novela "Garota do Momento", finalizada em junho de 2025. Caso aprovada a produção de Adriano Melo, será a primeira vez que a Rede Globo investe em uma novela com história original inteiramente digital, sem exibição na TV.

A plataforma de exibição do microdrama ainda não foi fechada, podendo ser distribuída nas redes sociais ou em plataformas próprias da emissora, como o Gshow ou a Globoplay. O investimento na realização de doramas também está nos planos da emissora.

As novelas verticais são produções feitas para serem consumidas em celulares e outros dispositivos móveis, geralmente com poucos episódios, cada qual com cerca de cinco minutos de duração e marcado por reviravoltas e ganchos fortes.

