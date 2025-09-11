Com Jade Picon, Globo testa sua primeira novela vertical

Com Jade Picon, Globo testa sua primeira novela verticalRede Globo testa novela em formato vertical; se aprovado, o projeto deve estrelado por Jade Picon
Gravando o primeiro capítulo de uma novela vertical, Rede Globo testa o formato e pode investir em uma produção exclusiva para as mídias digitais. A novela será estrelada pela influenciadora digital Jade Picon, que atuou em "Travessia" após participação no Big Brother Brasil. A assessoria de imprensa da emissora revelou à Folha de S. Paulo que o projeto se trata de um "microdrama".
Em fase de produção do piloto, a novela ainda deve passar por processos de avaliação, podendo ser ou não aprovada, e não tem data de estreia definida. Com direção de Adriano Melo, o microdrama vertical faz parte de "projetos de dramaturgia em múltiplos formatos" que visam à inovação, conforme declaração da assessoria ao jornal de São Paulo.
O formato, que ficou popular em redes sociais como o TikTok, já foi experimentado pela Rede Globo na reta final da novela "Garota do Momento", finalizada em junho de 2025. Caso aprovada a produção de Adriano Melo, será a primeira vez que a Rede Globo investe em uma novela com história original inteiramente digital, sem exibição na TV.
A plataforma de exibição do microdrama ainda não foi fechada, podendo ser distribuída nas redes sociais ou em plataformas próprias da emissora, como o Gshow ou a Globoplay. O investimento na realização de doramas também está nos planos da emissora.
As novelas verticais são produções feitas para serem consumidas em celulares e outros dispositivos móveis, geralmente com poucos episódios, cada qual com cerca de cinco minutos de duração e marcado por reviravoltas e ganchos fortes.