Com Jade Picon, Globo testa sua primeira novela vertical

Gravando o primeiro capítulo de uma novela vertical , Rede Globo testa o formato e pode investir em uma produção exclusiva para as mídias digitais. A novela será estrelada pela influenciadora digital Jade Picon , que atuou em " Travessia" após participação no Big Brother Brasil. A assessoria de imprensa da emissora revelou à Folha de S. Paulo que o projeto se trata de um "microdrama".

Em fase de produção do piloto, a novela ainda deve passar por processos de avaliação, podendo ser ou não aprovada, e não tem data de estreia definida. Com direção de Adriano Melo, o microdrama vertical faz parte de "projetos de dramaturgia em múltiplos formatos" que visam à inovação, conforme declaração da assessoria ao jornal de São Paulo.

O formato, que ficou popular em redes sociais como o TikTok, já foi experimentado pela Rede Globo na reta final da novela "Garota do Momento", finalizada em junho de 2025. Caso aprovada a produção de Adriano Melo, será a primeira vez que a Rede Globo investe em uma novela com história original inteiramente digital, sem exibição na TV.

A plataforma de exibição do microdrama ainda não foi fechada, podendo ser distribuída nas redes sociais ou em plataformas próprias da emissora, como o Gshow ou a Globoplay. O investimento na realização de doramas também está nos planos da emissora.