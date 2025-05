Carolina Dieckmann sobre personagem em 'Vale Tudo': 'Muito sonsa’

Sua vida amorosa passa por turbulências com Renato Filipelli ( João Vicente ), mas termina em um casamento com o primo dele, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

"Sou meio transparente. Acho que as pessoas que olham para mim veem se estou feliz ou não, se estou confortável ou não. Então, trabalhar a Leila é deixar tudo isso numa outra profundidade. Quando a pessoa é sonsa, quando ela esconde o que está sentindo, é outra temperatura", disse Dieckmann.

Na primeira versão da novela, Leila era interpretada pela atriz Cássia Kis e foi a responsável pelo assassinato de Odete Roitman. No entanto, a autora do remake, Manuela Dias, já anunciou que fará mudanças quanto ao autor do crime. Ainda assim, a personagem segue com destaque no folhetim.

