Carolina Dieckmann critica notícia falsa da morte de Preta Gil

No sábado, 22, Carolina Dieckmann defendeu sua amiga de longa data, que enfrenta a batalha contra um câncer no intestino. No vídeo dos stories de seu Instagram ela se mostra indignada e questiona o motivo da publicação.

"Como as pessoas têm a capacidade de anunciar a morte de uma mulher como a Preta, que está lutando bravamente, que está incentivando pessoas a se cuidarem, que fala sobre isso, que é exemplo de resiliência, de força, de amor... Como alguém ataca isso?", enfatiza.

A atriz continua a discorrer sobre o caso. "A conclusão que eu chego não é sobre o que as pessoa atacam, porque sempre vão achar alguma coisa para atacar. Mas é sobre esse lugar sombrio que faz a pessoa vir na internet falar qualquer coisa contra outra pessoa. Difamar, agredir...", relata.